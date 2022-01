“Siete gemelle?? Bellissime” Vanessa Incontrada su Instagram sorprende tutti, i dettagli

La famosa showgirl Vanessa Incontrada, attraverso il proprio account di Instagram, intrattiene e diverte i propri followers.

Da sempre, l’importante conduttrice, si è distinta per la sua immensa simpatia; una simpatia che continua tutt’oggi a mostrare nei confronti di chi la segue. Nonostante le diverse critiche ricevute ultimamente circa il suo aspetto fisico, la Incontrada utilizza molto i social, mostrandosi per ciò che realmente è, senza filtri e inganni. Molti i post pubblicati dalla famosa donna: oltre 1500.

Tra gli innumerevoli contenuti su Instagram, possiamo notare immagini riguardanti la carriera artistica di Vanessa, ma anche immagini che ritraggono la sua quotidianità. Un profilo social con oltre 2.5 milioni di utenti, Vanessa Incontrada conquista i propri fan con la sua semplicità.

Vanessa Incontrada lancia un sondaggio su Instagram, i fan impazziscono

L’ultimo post pubblicato da Vanessa Incontrada, riguarda un sondaggio molto singolare, proposto da lei stessa. Il sondaggio, in particolare, coinvolge tutti i suoi seguaci poiché invitati ad esprimere una preferenza personale.

“Chi è più bella Gina o io??”, cosi scrive Vanessa nella didascalia del suo post. La descrizione riguarda una foto che ritrae lei e la sua simpatica cagnolina, Gina, per l’appunto.

Il contenuto pubblicato, ha colpito un gran numero di followers, i quali hanno risposto con commenti molto simpatici, volti a mostrare ammirazione per la bellissima donna ed il proprio animale domestico: “La cucciola tenerissima ma tu bellissima”; “Meravigliose entrambe….Un abbraccio immenso”; “Ma non saprei , siete gemelle ? ? Bellissime”…Questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto il post.

Interessante anche la foto pubblicata, in quanto mostra la donna nella sua totale naturalezza: si tratta di un selfie scattato in macchina dall’Incontrada, la quale è completamente struccata e spettinata; in braccio a lei la sua tenera cagnolina.

Insomma, è senz’altro certo che la simpatica showgirl ironizza molto sulla sua bellezza. In un monologo che fece il 27 giugno del 2021 su Rai1, Vanessa Incontrada ha fermamente affermato questo: “La perfezione non esiste, so che non dico una grande novità. Ma io lo voglio gridare. La perfezione non esiste! Magari l’avessero detto prima a me”.