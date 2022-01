La conduttrice bitontina ha postato un nuovo look scelto per la puntata di ieri, décolleté color bubble gum e gonna vertiginosamente corta. Che dire?

Il 2022 sembra essere partito alla grande per Bianca Guaccero che ha festeggiato il suo 41esimo compleanno (lo scorso 15 gennaio) non più sola ma accanto ad un nuovo fidanzato che pare la stia rendendo molto felice.

Lui non è un volto sconosciuto al pubblico, si tratta di Luca Bizzarri comico genovese noto per la sua storica partecipazione nel duo Luca e Paolo in “Camera Cafè” e “Quelli che il Calcio”, approdando fino al “Festival di Sanremo”.

L’umore di Bianca ne ha beneficiato moltissimo e anche le ultime dirette condotte su “Detto Fatto” sono molto più serene ed il look scelto con le stiliste rispecchia la sua anima frizzante e briosa.

Bianca Guaccero lascia tutti a bocca aperta, lo stacco di coscia è incredibile

“Sei la perfezione!”, “Ti voglio bene e ti adoro ❤️❤️❤️”, “Sei STUPENDA mia Regina 👑 😍”, “Sempre assolutamente spettacolare 😍❤️ PS. Non ti preoccupare non sto facendo il provolone😊”.

I fan hanno lasciato questi messaggi a margine dell’ultimo post Instagram pubblicato ieri sera nel suo profilo Ig che ha catturato per la bellezza stratosferica che Bianca emana seduta nella poltroncina bassa dello studio tra un tutorial e l’altro.

Décolleté altissime di un bel colore acceso bubble gum e un vestitino corto di jeans smanicato che mostra non solo le braccia toniche ma anche le cosce abbondantemente scoperte dalla posa accavallata che la fa apparire come una regina in trono.

Fisico scolpito e una radiosità che esce da tutti i pori, anche stavolta la conduttrice ha alzato al temperatura non solo in studio ma anche a casa. Sono in molti che anche oggi non salteranno l’appuntamento su Rai 2 con il suo show di punta. Voi ci sarete?