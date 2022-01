Justine Mattera pubblica una foto nella quale si trova a Barletta con il fotografo Joseph Cardo. Il suo stile è sexy e inconfondibile!

Cantante, showgirl, attrice, conduttrice e tanto altro: questa è Justine Mattera, un’artista completa, classe 1971, di origine statunitense naturalizzata italiana. La famiglia di Justine ha origini italiane e, forse per questo la ragazza, terminati gli studi universitari in letteratura italiana e inglese alla Stanford, si trasferisce in Italia, dove la sua carriera prende il volo. Justine Mattera inizia la sua carriera come modella e cubista quando il suo talento venne scoperto dal produttore Vannelli che le fece incidere il suo primo disco nel ’95: Feel It.

Il suo esordio in tv avviene nel ’99 con la conduzione di Ci Vediamo In Tv su Rai 2. Da allora si sono susseguite altre apparizioni televisive che l’hanno portata al successo. La showgirl e conduttrice è diventata anche attrice partecipando ad alcune pellicole come Se lo fai sono guai di Michele Massimo Tarantini e Alta Infedeltà di Claudio Insegno. Dal 2000 al 2002 è stata sposata con Paolo Limiti, conduttore televisivo. Mentre nel 2009 si sposa con Fabrizio Cassata, imprenditore col quale ha dato alla luce Vincent Michael e Vivienne Rose.

Molto amata sui social, Justine Mattera ha uno stile inconfondibile

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ma di cosa vogliamo parlare?”, Anna Tatangelo diva anni Trenta: la spallina dell’abito scende ed il décolleté esplode come un incanto – FOTO

Con un seguito di oltre 500mila followers su instagram, Justine Mattera è molto amata dal suo pubblico, che la segue in ogni momento della sua vita. Sui social, nella biografia, si descrive come amante dello sport e in particolare del ciclismo. Ogni giorno pubblica scatti particolari. Spesso la vediamo impegnata in campagne di advertising per brand molto noti che la vogliono come sponsor ufficiale.

Nel suo ultimo post la showgirl ha uno stile molto fine ed elegante: indossa un vestito nero a tubino che segue le delicate forme del corpo e uno scollo quadrato che risalta il seno. A completare l’outfit i suoi bellissimi capelli biondi e ricci di media lunghezza. Nel post scrive: “Auguri Antonio. Ci sarebbero mille racconti da elencare ma forse è più elegante dire- 50 anni di stile.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Mi fai toccare il cielo con un dito”, Adriana Volpe bella da morire: si guarda proprio lì… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Alcuni fan le hanno chiesto: “Justine, come mai a Barletta???“. La showgirl ha prontamente risposto: “Per il fotografo Joseph Cardo. È di Barletta!”.