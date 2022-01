Chanel Totti è uguale a mamma Ilary: due gocce d’acqua – FOTO

Conoscete Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e del Pupone? È identica alla mamma e sembrano quasi sorelle

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più famose e seguite dello showbitz. L’unione tra letterina e calciatore che per tanto tempo ha fatto discutere, oggi vede i due ancora insieme, innamorati come il primo giorno. I due si sono sposati nel giugno 2005 con un evento mediatico eccezionale con tanto di cerimonia in diretta su Sky.

Dalla loro unione sono nati tre figli: Cristian, Chanel ed Isabel, i grandi amori di Ilary e Francesco che prima di essere il volto di punta di Mediaset ed il super bomber del calcio, sono compagni e genitori. Ma tra i tre avete mai guardato bene Chanel Totti? È uguale a mamma Ilary.

Chanel Totti, tutto sulla secondogenita di Ilary e Francesco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella10 (@capitanoseiunico10)

Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, è nata il 13 maggio 2007 e oggi all’età di soli 14 anni è una vera star su Instagram. Qui, infatti, è seguita da quasi 70mila followers, una sfida a mamma Ilary approdata tardissimo sul social ma che vanta già quasi due milioni di fan?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Mi fai toccare il cielo con un dito”, Adriana Volpe bella da morire: si guarda proprio lì… – FOTO

Sui social la famiglia Totti non si vede spessissimo insieme ma basta guardare Chanel per capire che sia identica all’ex letterina di “Passaparola”. Sembrano quasi due sorelle, basta guardare alcuni scatti qua e la tra i vari profili della famiglia e la somiglianza è impressionante.

Biondissime, sono due gocce d’acqua, con lineamenti delicati ed un fisico super allenato. La 14enne, infatti, si allena in modo costante nella palestra di casa. Del resto, sia lei che il fratello Cristian hanno lo sport che scorre nelle vene e non poteva essere altrimenti.

Per il suo compleanno, mamma e papà hanno regalato a Chanel un esemplare di canadian sphynx, Alfio che ora scorrazza per casa insieme a Donna Paola. Per le 15 candeline che spegnerà quest’anno è tutto da vedere. Nel mentre per la secondogenita di Totti iniziano anche i primi amori, quelli adolescenziali e per mamma Ilary è giusto così.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Le Donatella, una delle due è senza veli! La mercanzia viene fuori tutta… – FOTO

“Sono fortunati, non gli manca niente – ha detto in una intervista a La Repubblica la conduttrice de “L’Isola dei famosi” parlando dei suoi figli – Vorrei che avessero la curiosità nei confronti della vita, la libertà di poter scegliere, l’indipendenza. E quel pizzico di fame che dà la spinta a realizzarti”.