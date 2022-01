Shaila Gatta, il backstage di fuoco manda in tilt il web. L’ex velina sfoggia un micro top dalla scollatura incredibile: visione suadente

Quella di Shaila Gatta è una storia di determinazione e successo, nel suo caso in crescente aumento. Nata ad Aversa nel 1996, cresce nel capoluogo campano con un unico sogno nel cassetto. Appassionata di danza, desidera ardentemente far parte del mondo dello spettacolo, tanto che a soli 16 anni decide di partire per Roma alla ricerca di occasioni.

Sarà il talent di “Amici” a permetterle di liberare il suo talento, perfezionandolo sempre più. L’arma infallibile della ballerina è lo studio costante, che la premia con l’importante ruolo che l’ha resa nota al grande pubblico.

Diventa la velina mora di “Striscia la Notizia” nel 2017 al fianco di Mikaela Neaze Silva, con la quale raggiunge un inedito record: si aggiudicano il primato di presenza al tg satirico. Fin da subito infatti riscontra il favore del pubblico, che continua a seguirla sui social in attesa dei prossimi progetti.

Ma nel frattempo l’ex velina non manca di condividere con i numerosi followers alcuni degli scatti professionali in cui posa, proprio come l’ultimo backstage dal contenuto esplosivo.

Shaila Gatta per la bellezza naturale

“So per cosa sto sudando ogni giorno e sarò tanto felice di sorridere ancora di più quando potrò condividerlo con voi“, era con queste parole che Shaila Gatta aveva lasciato in sospeso i fan attraverso l’enigmatico post su Instagram.

Dopo una lunga e brillante parentesi trascorsa sul palco di “Striscia la Notizia”, la frase che guarda al futuro emoziona gli utenti, in attesa di poterla ammirare di nuovo sul piccolo schermo. E se gli ultimi scatti pubblicati su Instagram non svelano il mistero, rappresentano tuttavia una favolosa consolazione.

L’ex velina condivide con i fan immagini “rubate” da un backstage, per il quale posa in modo sinuoso e seducente, sprigionando luce. La frangia le incornicia lo sguardo profondo, mentre sfoggia il completo in nero composto da crop top scollatissimo, abbinato ai pantaloni a vita alta.

Fisico strepitoso per la modella, che esibisce il corpo allenato duramente, fatica della quale si contemplano i risultati. Statuaria e affascinante, offre più versioni di sè in questi scatti, dove nessun ritocco è stato effettuato.

La bellezza naturale di Shaila Gatta travolge i followers, che ne commentano la visione: “Incantevole“, “Femminilità oltre misura“, “Sensualità allo stato puro“.