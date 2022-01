“Torna ad illuminare lo studio di Amici”, Veronica Peparini e il selfie accattivante: lo scatto è mozzafiato

Veronica Peparini dopo il periodo in isolamento è pronta a tornare in tv ad “Amici“, nell’attesa condivide con i fan uno scatto strepitoso

Veronica Peparini è una ballerina e insegnante di danza da tutti conosciuta per lavorare nel team di “Amici” di Maria De Filippi. All’età di cinquant’anni sfoggia tutta la sua bellezza e sui social è molto attiva e seguita da un milione di fan che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Ha appena terminato il periodo di isolamento dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19, ma adesso è pronta a tornare in studio più carica che mai.

Veronica Peparini, il messaggio ai fan: quanta dolcezza – FOTO

Brillante, solare e sempre pronta a mettersi in gioco. Veronica Peparini è un vulcano di energia e non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Innamorata della danza e della vita, con le sue coreografie emoziona il pubblico e i follower che la seguono.

Su Instagram ha appena condiviso un post dove si mostra in primo piano prima di tornare a lavoro. “Un Bacio a voi che siete così tanti e continuate ad essere sempre di più! Non è mica scontato tutto questo per me. Un Milione di Baci per voi”.

La Peparini ha conquistato i fan che non hanno perso tempo ed hanno lasciato un like e dei commenti sotto alla foto. Tra questi si legge: “Sei bellissima, una persona meravigliosa” e poi ancora “Sei adorabile”, qualcun altro aggiunge: “Torna ad illuminare lo studio di Amici”.

Quali saranno i prossimi lavori che porterà in studio la Peparini? Il pubblico non vede l’ora di vederli e ammirare ancora una volta tutta la sua bravura e il suo talento. Tra i fan, c’è chi vorrebbe rivedere in pista anche sua figlia Olivia. Lo scorso anno ha emozionato tutti, esibendosi insieme alla vincitrice Giulia Stabile.