Giulia Valentina sorprende i fan con degli scatti mozzafiato, il suo sguardo seducente ha conquistato like e commenti

Giulia Valentina è una nota influencer che nel corso degli anni si è fatta conoscere sia per il successo sui social sia per essere stata una delle fidanzate di Fedez. I due sono stati insieme circa tre anni e la fashion blogger ha fatto la sua prima apparizione in un videoclip dell’ex ragazzo.

Oggi Giulia Valentina vanta di più di novecentomila follower su Instagram e le sue foto sono un concentrato di bellezza e sensualità.

Giulia Valentina, lo sguardo accattivante fa impazzire i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

L’influencer è molto seguita sui social dove condivide con i fan alcuni scatti mozzafiato che non passano inosservati. I suoi occhi verdi in contrasto con i capelli castani la rendono unica e irresistibile.

Sul suo profilo Instagram si trovano foto professionali, ma anche del tempo libero dove sfoggia i suoi lati migliori. Da sola o in compagnia, Giulia è sempre sul pezzo ed il web impazzisce per lei.

L’ultimo post è un insieme di scatti realizzati per una campagna pubblicitaria avvenuta a Milano. L’influencer mostra un primo piano pazzesco dove il suo sguardo è il vero protagonista della foto.

“Che vali si vede dagli occhi”, qualcuno ha scritto sotto alle foto e poi ancora “Stupenda ed elegante, un fiore raro”. Qualcun altro ha aggiunto: “Stiamo esagerando”. L’influencer sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo.

Classe 1990, l’ex fidanzata di Fedez ha ancora tanti progetti da realizzare e un futuro tutto da scrivere. La sua carriera è iniziata nel migliore dei modi ed ora sta proseguendo a gonfie vele. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo per lei questo 2022.