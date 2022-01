Milly Carlucci, tutta la verità sul figlio Patrick: perché non vive più con lei

Milly Carlucci ed il figlio Patrick, cosa fa e perché una volta partito non è tornato più a casa. Parla proprio lei

Milly Carlucci è una delle signore della televisione italiana. Iconico, ormai, il suo programma su Rai 1, “Ballando con le stelle” che da anni fa registrare boom di ascolti a Viale Mazzini.

Milly ha saputo coniugare la sua passione per la musica ed il ballo e la sua conoscenza della televisione, confezionando un format che piace e funziona anno dopo anno. E sempre con queste caratteristiche ha fatto di nuovo centro con “Il cantante mascherato” che a breve, tra l’altro, dovrebbe ripartire su Rai 1.

Insomma Milly è un cavallo sicuro sul quale scommettere, ma oltre al lavoro è anche moglie e mamma. È molto riservata e di lei e della sua famiglia si conosce sempre troppo poco. Sapete che ha due figli e uno di loro non vive più con lei? Vi spieghiamo il perché.

Milly Carlucci ed il figlio Patrick: “É l’ultima ruota..”

Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. Dalla loro unione sono nati i loro due figli, Angelica e Patrick, i grandi amori della conduttrice Rai.

Angelica ha seguito le orme di papà Angelo, ha studiato ad Oxford e oggi lavora nell’azienda di famiglia. Fin da giovane ha capito che il mondo dello spettacolo non era la strada che faceva per lei trovando sempre l’appoggio dei suoi genitori. Proprio lei, infatti, ha dichiarato di essere stata molto fortunata ad avere avuto una mamma ed un papà che l’hanno lasciata libera di decidere di fare quello che credeva essere più giusto per lei.

La stessa cosa è stata per Patrick, il secondogenito della Carlucci, nato nel 1991. Anche a lui il mondo dello spettacolo non è mai interessato e come la sorella ha studiato all’estero. Il giovane si è laureato a Londra alla Regent’s University e qui è rimasto a lavorare non tornando più a casa.

Patrick lavora in una azienda della capitale inglese e di questo Milly Carlucci è molto contenta. Vede suo figlio molto poco perché, come ha detto in una intervista al settimanale Oggi, lui lavora tanto: “Patrick è soltanto da poco che è entrato in una grande multinazionale ed è proprio l’ultima ruota del carro, ha una settimana di ferie all’anno”.

Milly ha detto di essere comunque contenta perché in questo modo suo figlio impara l’etica del lavoro e cosa significa meritare lo stipendio.