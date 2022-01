Alessandro Baricco, il triste annuncio: “C’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io personalmente”

Brutte notizie da parte del famoso scrittore italiano Alessandro Baricco. L’uomo pubblica sui social un messaggio molto toccante

Sono mesi duri, quelli che sta attraversando lo scrittore italiano Alessandro Baricco. L’uomo decide di informare i propri lettori attraverso un post pubblicato sui social, per spiegare loro, il periodo difficile che sta attraversando. Baricco, da cinque mesi a questa parte, è stato colpito da una brutta malattia.

Il post, scritto con cura da Alessandro, è stato pubblicato nelle ultime ore. Molti i commenti dei suoi followers, rimasti tristemente colpiti: “Siam qua”; “Un uomo che nella mia vita ha fatto la differenza”; “Ed io ti aspetto, noi tutti, ti aspettiamo”; “Speriamo di mandarle un pò di forza e un pò di calore”.

Alessandro Baricco, la notizia sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Baricco (@bariccoale)

“Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente”. Queste, le prime parole scritte da Alessandro, il quale decide di informare i propri seguaci con un lungo discorso, volto a spiegare la terribile situazione. Lo scrittore poi aggiunge: “Cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica“.

“Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue” Spiega ancora Baricco, informando che chi lo aiuterà in questo lungo e faticoso percorso, sarà proprio una persona a lui cara e molto vicina: “A donarmi le cellule staminali sarà mia sorella Enrica, donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso”.

Tuttavia, nonostante il momento complesso che sta passando, il grande scrittore non si scoraggia e continua ad amare la propria vita: “Mi va ancora di dire che percepisco ogni momento la fortuna di vivere tutto questo con tanti amici veri intorno, dei figli in gamba, una compagna di vita irresistibile, e il miglior Toro dai tempi dello scudetto”

“Per un pò non contate su di me, ma d’altra parte non abituatevi troppo alla cosa perché i medici che si sono ficcati in testa di guarirmi hanno tutta l’aria di essere in grado di riuscirci abbastanza in fretta”. Queste le ultime parole del contenuto postato da Baricco; a noi non resta che augurargli il meglio per tutto ciò che gli aspetterà.