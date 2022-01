Auto finisce in una scarpata: muoiono tre giovani ragazzi

Tre ragazzi di 20 anni sono morti in un tragico indicente. L’auto è finita in una scarpata, dolore per i familiari delle vittime.

A Matera un’auto è finita in una scarpata, sono tre le vittime accertate poco più che ventenni. L’incidente è avvenuto in tarda serata, l’auto – una Mini Cooper – presumibilmente si è scontrata con un’altra auto che ha sbalzato i tre giovani in una scarpata.

I ragazzi deceduti sono: Lucio Lopatriello, 21 anni, Simone Andriulli (21) e Luciano Carone (20). Due sono morti sul colpo un altro in ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomo trovato morto in casa dalla moglie: disposta l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed alcune unità del 118. Secondo una prima ricostruzione, l’auto ha fatto un volo di di circa 10 metri. Le persone che viaggiavano sull’altra auto sono rimaste illese.