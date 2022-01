Un intervento della mamma di Michelle Hunziker, Ineke, fa chiarezza sulle origini della separazione tra la conduttrice e Tomaso Trussardi.

A soli pochi giorni di distanza dalla propagazione della notizia ufficiale che ha confermato la definitiva separazione tra la celebre conduttrice di “All Together Now”, Michelle Hunziker, ed il noto imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi, un ultimo intervento da parte di della famiglia dell’amata presenza del piccolo schermo tenterà di fare luce sul motivo della loro decisione.

Mentre le voci di un potenziale ricongiungimento con il suo ex partner in amore, il cantautore romano Eros Ramazzotti, continuano anch’esse a lasciar speranzosi i fan della storica coppia del mondo dello spettacolo, date in particolare le sue recenti dichiarazioni in rete, ora: un’ultima voce si farà strada. Con il fine di colmare la sempre più cieca e vigorosa curiosità del pubblico italiano.

Michelle devastata dalla separazione: la mamma Ineke costretta ad intervenire

Per scoprire quanto potrebbe essere realmente accaduto alla coppia sarà necessario fare un passo indietro. E tornare alla Vigilia di Natale 2021. Per l’occasione, già allora, la conduttrice di origini svizzere preferì trascorrere il giorno di festività assieme alla sua famiglia d’origine. Ovvero in esclusiva compagnia della mamma Ineke e della figlia Aurora.

Sin da quel momento pare che le prime avvisaglie di una ormai solida volontà di dividersi si siano iniziate a presentare agli occhi del pubblico. Seppur ancora ignaro di quanto sarebbe accaduto, da lì a poche settimane, tra i due membri della coppia. Michelle decise, infatti, di pubblicare degli scatti forse in quel momento di apparente serenità sul suo profilo Instagram. Mostrandosi sorridente al fianco della giovanissima attivista, conduttrice e blogger, Aurora, e della mamma Ineke. In tal modo la distanza di Tomaso sembrerà dunque, in un primo momento, non essere particolarmente avvertita dai suoi follower.

Adesso invece, ad un mese esatto di distanza dalla pubblicazione di tali immagini, il quadro diviene man mano sempre più chiaro. Tomaso e Michelle pare dunque fossero già in crisi sin da quel momento.

Che i due stessero allora decidendo, seppur rimanendo consciamente a debita distanza, come avvisare i loro fan della triste disdetta del loro amore? Potrebbe essere una più che plausibile risposta.