Dal loro primo incontro, ad oggi, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo rappresentano una delle coppie storiche della tv. Ma tra i due è davvero amore?

Incontratisi per la prima volta nel lontano ’89 e poi sorvolati a nozze nell’estate del ’95, l’attrice e conduttrice Maria De Filippi ed il giornalista e showman Maurizio Costanzo, rappresentano ad oggi uno dei punti di riferimento più stabili ed oltretutto più seguiti della televisione italiana. Ma, al di là del loro affermato successo sul piccolo schermo, un pungente quesito preme da immemore tempo la curiosità dei loro telespettatori.

“Maria ha mai amato Costanzo?” La risposta si celerebbe dietro due recenti interviste rilasciate dai due protagonisti delle tv. Ed a poca distanza dai festeggiamenti dei loro venticinque anni di matrimonio.

Maria De Filippi ha mai amato Costanzo? La risposta lascia sbalorditi

Nonostante la conduttrice di origini milanesi non abbia mai nascosto, con il passare degli anni, gli innumerevoli feeling nati lavorando a stretto contatto con carismatiche e numerose personalità del mondo dello spettacolo. A coronare ufficialmente le nozze d’argento sarebbe stata una solida ed inossidabile fedeltà da parte di Maria. La quale sarebbe rimasta intatta sin dai loro promettenti esordi di coppia. La prima a raccontarsi pubblicamente, condividendo con il pubblico la loro vita privata ed i suoi sentimenti, sarebbe stata proprio la conduttrice. In un’intervista rilasciata al noto settimanale di Vanity Fair, Maria ha affermato: “di lui amo il fatto che c’è. E c’è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno“. Che si tratti allora di un amore fraterno?

Nel mentre Costanzo ricorda come Maria sia stata la sua quarta ed ultima moglie. E che, dopo una lunga serie di esperienze sul versante amoroso, con lei si sia finalmente presentata quella giusta e sicuramente più longeva. La conduttrice ha, di risposta, raccontato un dettaglio che sarebbe alla base del loro equilibrio. Nonostante le differenze d’abitudini, d’età ed infine caratteriali che li avrebbero potuto separare.

“Ho accettato di rispettare la sua voglia di lavorare in santa pace tutto il giorno“, ammette la conduttrice. “Sono persino riuscita a insegnargli che poteva fare le vacanze“. Inoltre con Maria, Costanzo, pare abbia potuto esaudire un grande desiderio rimasto col tempo in sospeso. Quello di divenire padre per la prima volta. A quanto pare, dunque, i due si amano davvero. Anche se hanno la necessità di avere i propri spazi nella routine giornaliera. Ad esempio, le ore notturne, avrebbero potuto rappresentare per loro il primo ostacolo. Il giornalista ha spiegato di come ami guardare la televisione “fino a tarda notte, anzi fino al mattino“. Un’abitudine che potrebbe rivelarsi come “insopportabile“, se vista dall’esterno. Dunque, per evitare discussioni, lui avrebbe amabilmente preferito proporre a Maria di passare la notte separati.

Per poi ritrovarsi al mattino. “E’ lei che viene a trovare me“, conclude Costanzo come in un ulteriore sodalizio, “ci diamo il buongiorno“.