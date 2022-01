Melita Toniolo ha condiviso un post alquanto particolare su Instagram: la fotografia è pazzesca, che bomba sexy!

Melita Toniolo è una delle tante donne dello spettacolo uscite dalla casa del ‘Grande Fratello’. Dopo l’esperienza nell’edizione del reality del 2007, la nativa di Treviso iniziò altre esperienze televisive prendendo parte a ‘Le Iene’ e a ‘Distaction’. Il boom arrivò grazie a ‘Lucignolo’: nel rotocalco televisivo, la classe 1986 prese il nome di Diavolita.

La Toniolo è sparita dai radar televisivi e sta concentrando tutte le sue forze per crescere il figlio Daniel. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, la trevigiana continua a mostrarsi sui social network. La modella condivide con frequenza fotografie in cui mette in mostra le sue curve da sogno. Il post pubblicato quest’oggi ha stupito tutti i seguaci: il suo discorso è pazzesco, ma la fotografia cattura l’interesse della platea.

Melita Toniolo, trasparenze sul décolleté: icona di sensualità

Melita, qualche minuto fa, ha arricchito il suo profilo con un nuovo incredibile post. La 35enne cerca di promuovere alcuni prodotti che rappresentano accessori per la casa dotati di uno stile molto particolare. “Ci siamo alzati stanchi e scarichi , abbiamo deciso di dedicarci alla casa, al cibo e a giocare! Ho preso un integratore e via!“, ha scritto in didascalia. Diavolita ha anche aggiunto di non aver rispettato la dieta e di aver mangiato una carbonara.

Nonostante la stanchezza, la Toniolo riesce ad abbagliare i followers con la sua bellezza. La showgirl è un’icona di sensualità e indossa una magliettina dotata di trasparenze proprio sul décolleté. Le sue forme, a distanza di anni, sono sempre più sbalorditive.

Melita, qualche giorno fa, ha condiviso online uno scatto in cui indossava un bikini che non riusciva proprio a contenere il suo davanzale mozzafiato. Stando alle parole che riportò in didascalia, l’immagine risaliva a qualche mese prima.