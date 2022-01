Pelè e il tumore al colon, nuovo allarme: “Ha metastasi diffuse”

Condizioni di salute incerte per l’ex campione del calcio. Il tumore al colon che da tempo lo tormenta sembra essersi diffuso. Vediamo cosa sta succedendo

Momento terribile per l’ex campione del calcio Pelè. La notizia del suo tumore al colon aveva sconvolto tutti. Era stato ricoverato ed operato nel mese di settembre e le sue condizioni sembravano migliorare. A stravolgere tutto arrivano adesso alcune indiscrezioni della Espn. Pare che il tumore ci sia ancora e stia peggiorando provocando all’ex calciatore diffuse metastasi.

Peggiorano le condizioni di salute di Pelè. La sua lotta contro il tumore non è terminata

L’ex campione, ormai 81enne, aveva annunciato a settembre di essersi sottoposto ad un intervento per la rimozione di un tumore al colon. La situazione non era delle migliori, ma Pelè non era per nulla intenzionato a mollare e ha continuato a lottare con tutte le sue forze. Nelle ultime ore sono giunte alcune indiscrezioni da parte della rete televisiva Enps. L’emittente ha diffuso la notizia di un’espansione del tumore al colon che sta provocando all’ex calciatore metastasi a fegato, intestino e polmoni.

L’entourage di Pelè per il momento non si è pronunciato sulla questione, non dando nessuna conferma e nessuna smentita. L’intero mondo del calcio e tutti i fan dell’ex campione sono enormemente preoccupati per le sue condizioni di salute. Messaggi di incoraggiamento e di sostegno stano arrivando in questo momento al calciatore da ogni parte del mondo. Pelè è reduce da numerose operazioni all’anca, motivo per il quale da tempo non riusce più a camminare bene. Nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare molte situazioni spiacevoli, tra cui il tumore ed anche una sospetta depressione.

La preoccupazione per la salute di questo grande campione è tanta. Lui però continua a lottare con tutte le sue forze e con la grinta e la determinazione che da sempre lo hanno contraddistinto e lo hanno fatto arrivare così in alto.