Pulmino precipita in un torrente: un morto e tre feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri, un pulmino di turisti è finito nel torrente Evancon a Champoluc (Aosta): morto il conducente, feriti tre passeggeri.

Spaventoso incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Champoluc (Aosta). Un pulmino, su cui viaggiavano quattro persone, tre turisti ed il conducente, è uscito di strada finendo nel torrente Evancon. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 61enne alla guida del mezzo. Feriti i tre passeggeri, una coppia di coniugi e una donna, che sono stati trasportati in ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.

Un morto e tre feriti, questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada regionale 45 della val d’Ayas nel territorio di Champoluc, in provincia di Aosta.

A perdere la vita Roberto Arrigoni, 61enne residente a Saint-Vincent. Stando ad una prima ricostruzione, come ripotano alcune fonti locali e la redazione di Tgcom24, Arrigoni si trovava alla guida di un pulmino adibito al trasporto di turisti, sul quale viaggiavano una coppia di 75 e 77 anni e una donna di 67. Per cause ancora da verificare, il 61enne ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato e divelto le protezioni, è precipitato nel torrente Evancon.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Due militari dell’Arma, scrive Tgcom24, senza esitare si sono tuffati nel corso d’acqua per recuperare il conducente del pulmino e provare a rianimarlo. I tentativi di rianimazione sono stati poi proseguiti dal personale medico che alla fine si è dovuto arrendere costatando il decesso del 61enne. I tre passeggeri rimasti feriti non gravemente sono stati trasportati presso l’ospedale Parini di Aosta.

I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica e le cause del tragico sinistro. Tra le ipotesi al vaglio, riporta Tgcom24, quella secondo la quale Arrigoni possa essere stato colpito da un malore alla guida.