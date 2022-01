Impatto violentissimo nella notte, muoiono 5 giovani ragazzi

Incidente nel bresciano, chi erano le cinque giovanissime vittime

Come abbiamo detto sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per estrarre i corpi dei giovani dalla vettura ed i soccorritori del 118. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per loro che sono morti nell’impatto violento, gli infermieri non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

I ragazzi coinvolti nell’incidente erano residenti a Valsabbia, e ieri sera viaggiavano verso Brescia a bordo di un’utilitaria quando sono finiti addosso al pullman che proveniva dal senso di marcia opposto.

La polstrada fa sapere che lo schianto è avvenuto poco dopo le 22.30. I ragazzi sono Dennis Guerra di Sabbio Chiese, El Harram Imad di Preseglie e Natiq Imad di Pertica Bassa (tutti di 21 anni). Con loro Natiq Salà di Vestone (22 anni) e Irene Sala di 17 anni.

L’autista del mezzo pesante, un 58enne di Brescia, non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato in ospedale sotto choc.

Lui ha riportato agli agenti di non essere riuscito a schivare l’auto dei ragazzi che gli si è piazzata in modo improvviso davanti. Le indagini ora solo aperte per capire il motivo dell’incidente, sono state sequestrate anche le telecamere della zona per visionare i video antecedenti lo scontro.