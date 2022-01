“Io e le mie due amichette”, Nunzia De Girolamo in bella compagnia, il bottone della camicia non regge e.. VIDEO

Nunzia De Girolamo condivide un momento molto intimo con i fan di Instagram. “Cin cin” ad alta temperatura: un ‘sogno’ ravvicinato.

L’ex ministra delle Politiche Agricole e Alimentari, Nunzia De Girolamo ha attirato le attenzioni dei followers, nella tarda serata di ieri. Tra una chiacchierata e l’altra, il gruppo capitanato dalla giornalista della Rai si è spinto oltre e ha arricchito di entusiasmo l’atmosfera.

Basta davvero poco per rendere felice la padrona di casa di “Ciao Maschio“, la trasmissione che smaschera vizi, pregi e difetti mai conosciuti prima, dei ‘big’ dello spettacolo. Equilibrio interiore, intelligenza ed eleganza sono gli ingredienti principale alla base dei quali si fonda un personaggio unico, che l’hanno aiutata ad avere un impatto devastante sul piccolo schermo.

Nunzia ha dalla sua, come se non bastasse, una forte propensione alla condivisione e all’interazione sociale in un contesto di gruppo. In tv come sui social, la musica non cambia. Ammiriamola in tutto il suo splendore in un momento di sbronza e festeggiamenti vari

Nunzia De Girolamo illumina la serata con una colpo d’occhio vertiginoso

La conduttrice in seconda serata su Rai 1, Nunzia De Girolamo ha completato il suo ritorno su Instagram come meglio non poteva. Da quando presiede le notti in diretta sul piccolo schermo, il suo appeal ha attraversato soltanto una fase: quella del decollo.

L’ex parlamentare dimostra di avere feeling con amici e colleghi in generale. D’altronde questo atteggiamento si evince anche tra le quattro mura di casa, in compagnia delle sue confidenti preferite.

Considerate le difficoltà ad andare in giro con il nemico che incombe, le tre dell'”Ave Maria” si sono date appuntamento a casa De Girolamo per brindare tutte quante insieme all’amicizia.

Ieri notte è stato un incontro che si è spinto oltre una certa, come alcuni utenti Instagram, rimasti svegli fino a tardi per condividere questo speciale momento con lei.

Durante il classico “cin cin” salutare, l’attenzione è caduta inevitabilmente su quei bottoni della camicia e la strapotenza di un davanzale che da lì a poco mostrerà uno spettacolo senza precedenti.

Insomma, la bella e folgorante conduttrice ha consacrato e consolidato così la posizione di ‘alta classifica’ tra le maggiori preferenze di inizio anno.