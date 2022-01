Chiara Francini e le tre ‘sorelle’, un poker dal fascino esplosivo – FOTO

Chiara Francini in uno scatto su Instagram in ottima compagnia, eleganza e sensualità femminile condensate in una sola foto

Nel corso degli anni, Chiara Francini si è affermata come una delle attrici più importanti del panorama italiano. Di origini fiorentine, debutta in tv all’inizio degli anni Duemila. Molti la ricorderanno soprattutto per l’ironia di alcuni suoi personaggi, ma Chiara è decisamente di più.

Il suo curriculum fa impressione e raccoglie esperienze di tutti i tipi, tra film per la tv e cinematografici, numerosissimi spettacoli teatrali, programmi radiofonici e anche libri, ben quattro. Insomma, uno dei personaggi più poliedrici del nostro mondo dello spettacolo.

Chiara è molto seguita anche su Instagram, con un seguito di oltre 625mila followers. A 42 anni è nel pieno della maturità di vita e artistica e sa anche mettere in mostra un fascino decisamente non banale, dalle molteplici sfaccettature, esattamente per come si esprime nella vita professionale e privata.

Chiara Francini, così seducente non l’avete vista mai: e non è da sola a strappare applausi

L’ultima immagine in particolare ce la mostra forse seducente come non mai. Su Instagram, è questa volta in ottima compagnia, di tre ‘sorelle’, presentando il suo nuovo lavoro. Per l’appunto, il nuovo film ‘Tre sorelle’ di Carlo Vanzina.

Il risultato è un poker dal fascino forse inarrivabile. Con lei nel cast ci sono infatti Giulia Bevilacqua, Serena Autieri e Rocio Morales. Un insieme di bellezze che decisamente non può passare inosservato e che attendiamo di vedere all’opera in un lungometraggio che promette decisamente bene.

Nel cast del film, anche Fabio Troiano e Luca Ward. Le protagoniste femminili della pellicola danno appuntamento per domani a Domenica In, dove, insieme a Mara Venier, parleranno del film che uscirà a partire da giovedì 27 gennaio su Amazon Prime Video.