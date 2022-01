Il romantico annuncio in diretta da parte di Francesco Renga contagia con la sua felicità il pubblico in rete. Finalmente è tornata.

Il celebre cantautore di origini friulane, Francesco Renga, ha una bellissima notizia da rivolgere ai suoi fan. Dopo aver mostrato la sua grande vicinanza, nel corso di questi ultimi mesi, all’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, nonché sua storica partner in amore, l’emozionante voce di “Quando Trovo Te” ed “Insieme: Grandi Amori“, ha infine tenuto a dimostrare quest’oggi tutta la sua contentezza in diretta.

L’artista, classe 1968 e nato sotto il segno dei Gemelli, ha perciò voluto condividere questa mattina di fine gennaio un annuncio di piena felicità con i suoi ben 524mila follower. Scopriamo ora cosa è successo.

“Siete la coppia più bella” Francesco Renga: “E’ tornata” l’emozione del romantico annuncio – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

“È tornata“, esordisce pieno d’energia in didascalia al suo ultimo video su Instagram l’amato cantautore. In fervente attesa del suo “Insieme Tour 2022“, che inizierà a partire dalla prossima stagione autunnale, l’artista ha nuovamente dato il benvenuto in casa alla sua prediletta ospite. La primogenita ora diciottenne, Jolanda, ha finalmente fatto ritorno. Ed il cantautore non potrà fare a meno di mostrare il suo entusiasmo in diretta.

“E questo è il risultato…“, scherza ancora Francesco, esibendosi al contempo in un doppiaggio dall’irresistibile dolcezza del capolavoro d’animazione Disney “Il Re Leone“. Entrambi visibilmente sorridenti, e ricoprendo vicendevolmente il ruolo di Timon e Pumbaa, intratterranno il pubblico in rete. Il quale sentirà di premiarli con una lunga collezione di apprezzamenti per la loro indomita simpatia.

“Siete la coppia più bella e spassosa del mondo! Grandi!!!” In molti, nel frattempo, ricorderanno anche la vittoria del cantautore alla 55esima edizione del “Festival di Sanremo”. Quando Renga decise di presentare il suggestivo brano di “Angelo“, dedicato proprio alla figlia.

“Buon weekend a tutti!” concluderà infine l’artista, augurando al contempo un “Hakuna Matata” a tutti. E che dire? Anche stavolta: “che dolce poesia!“