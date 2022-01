Gianni Sperti vuota il sacco e risponde ad una delle domande più gettonate del momento: la verità sul suo fidanzamento svelata in un video

Fin dagli esordi di “Uomini e Donne”, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono i volti simbolo del noto programma di Canale Cinque. Gli opinionisti, con le loro pungenti critiche – ma anche con la capacità di strappare un sorriso al pubblico -, sono ormai entrati a buon diritto nel cuore dei telespettatori.

Negli anni, ovviamente, l’ex ballerino di “Buona Domenica” è divenuto una vera e propria celebrità. In particolare, se il suo percorso lavorativo è sotto gli occhi di tutti, lo stesso non si può dire della sua vita privata. Ciò nonostante, la domanda più gettonata sull’opinionista, proprio nelle scorse ore, avrebbe ricevuto la risposta che tutti stavano aspettando!

Gianni Sperti, finalmente arriva la verità: il fidanzamento svelato con un VIDEO

Dopo il matrimonio con Paola Barale, della quale Gianni sembra serbare un bellissimo ricordo, l’opinionista di “Uomini e Donne” non si è più mostrato al fianco di una donna. Negli anni, le speculazioni circa la sua vita privata non hanno mai trovato alcuna conferma. Tuttavia, solamente qualche ora fa, proprio l’ex ballerino avrebbe messo a tacere le insinuazioni sul suo conto, attraverso un video più che eloquente.

Si tratta di una clip che l’opinionista ha condiviso mediante le Instagram stories, in cui una scena tratta da “C’è posta per te” viene presentata come replica alla domanda: “Quando ti chiedono se sei fidanzato/a“. Con grande dispiacere da parte dei fan, la risposta del ballerino è stata negativa.

Al momento, pertanto, non ci sarebbe nessuna nel cuore dell’amato ballerino. Alcuni fan, tuttavia, credono che Sperti stia semplicemente nascondendo di avere una persona al proprio fianco, per ragioni di privacy. Di certo, allo stato attuale, non ci sono prove che possano confermare un’ipotesi di questo tipo.

A “Uomini e Donne”, il pubblico non manca di apprezzare Sperti in virtù della sua schiettezza e della sua totale dedizione al programma. L’ex ballerino, al fianco di Tina Cipollari, è davvero una colonna portante della trasmissione.