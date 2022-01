Nunzia De Girolamo ha riempito il suo profilo di Instagram con una nuova fotografia da infarto: vestitino sexy, lo spacco scopre un po’ troppo…

Nunzia De Girolamo è in splendida forma ed è prontissima per affrontare le sfide televisive di questo 2022. La conduttrice deve confermare gli ottimi ascolti contenuti con ‘Ciao Maschio‘: non a caso la Rai ha deciso di assegnarle una seconda stagione del programma in cui vengono intervistati contemporaneamente tre personaggi di genere maschile.

Nonostante i numerosissimi impegni, la nativa di Benevento ha sempre tempo per pubblicare contenuti esagerati sul suo profilo di Instagram. Tra un outfit esplosivo e un vestitino provocante, la conduttrice riesce sempre a sedurre la sua platea di ammiratori. Lo scatto condiviso questa sera, ad esempio, sta lasciando tutti senza fiato.

Nunzia De Girolamo strepitosa allo specchio: lo spacco scopre un po’ troppo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giorgia Palmas e il messaggio strappalacrime: succede in queste ore

Nunzia, in questa serata fredda di gennaio, ha scaldato gli animi dei suoi ammiratori condividendo in rete una fotografia bollente. La conduttrice si piazza davanti allo specchio e fa vedere a tutti il vestito che ha scelto di indossare. L’outfit mette in risalto ogni cosa e fa viaggiare velocemente l’immaginazione dei followers.

Come se non bastasse, lo spacco del vestitino sexy scopre qualcosa di troppo. Le gambe dell’ex politica sono sempre un bel vedere, mentre uno dei due glutei piazzato davanti all’obiettivo fa vibrare gli schermi e i cuori dei suoi attenti seguaci. La sua bellezza è esagerata mentre i lineamenti sono al limite della perfezione. La De Girolamo ha riportato in didascalia un messaggio importante, in cui ha fatto un annuncio alquanto interessante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Più bella del mare”. Stefania Orlando va in spiaggia ed è subito estate FOTO

“Domani riparte il lavoro per Ciao Maschio: in questi giorni, tramite il Ciao Maschio quiz nelle mie Instagram stories sto chiedendo le vostre opinioni… Da questa settimana, invece, comincerò a svelarvi qualche novità!”: la conduttrice ha anche rivelato date succose. La nuova edizione partirà infatti il prossimo 12 febbraio.