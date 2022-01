La favolosa designer italiana Chiara Ferragni ha condiviso sei foto di famiglia, ma un particolare turba i seguaci…

La regina delle influncer ha sorpreso tutti con un post da urlo: si tratta di sei foto di famiglia, scattate per festeggiare i dieci mesi della piccola Vittoria.

Nella prima immagine la famiglia Ferragnez posa intorno ad una torta tutta rosa: lo scatto ha fatto sciogliere il cuore dei fan.

Nella didascalia la famosa imprenditrice digitale ha scritto: “10 months of our Vittoria. We love you so much baby girl” (che tradotto in lingua italiana vuol dire. “10 mesi della nostra Vittoria. Ti vogliamo tanto bene bambina”).

Una cosa è certa: la bellezza è di famiglia!

Vediamo insieme il post più tenero del secolo…

Chiara Ferragni, la FOTO con la sua famiglia incanta il web: c’è un dettaglio, però, che non passa inosservato…

Non c’è dubbio: la famiglia Ferragnez è sempre sulla bocca di tutti!

In questo scatto, in particolare, i fan hanno tanto commentato un dettaglio del viso della spumeggiante trentaquattrenne, ovvero le sopracciglia: queste, infatti, sembrano esser state scurite notevolmente.

Ecco alcuni esempi di frasi scritte dai followers più attenti: “Chiara ma perché queste sopracciglia corvino?”; “Sopracciglia troppo scure!”; “Ma cosa hai combinato alle sopracciglia?” oppure “Bello, ma le sopracciglia di Chiara no”.

Il post è stato comunque intasato di mi piace e condivisioni: in poco tempo ha compiuto il giro dei social!

Anche tantissimi personaggi famosi del mondo del web e dello spettacolo hanno commentato gli scatti: la meravigliosa influencer Giulia Gaudino, l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci, la talentuosa cantante Orietta Berti, la strepitosa modella Natalia Bonifacci, …

Chiara Ferragni è continuamente al centro dei riflettori: sui giornali non si parla d’altro!