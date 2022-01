Anna Tatangelo in dolce attesa: la FOTO con il pancione che tutti ha fatto piangere

Lo scatto di Anna Tatangelo ha fatto impazzire milioni di fan, la cantante ha reso più dolce la domenica con una foto in dolce attesa.

Finalmente un po’ di serenità per Anna Tatangelo, dopo la travagliata relazione con il suo ex compagno nonché padre di suo figlio Andrea, il cantante Gigi D’Alessio, ha ripreso in mano la sua vita e si è posta nuovi obiettivi.

Grazie al collega e fidanzato Livio Cori, la Tatangelo è riuscita ad uscire da un periodo davvero triste. La ricordiamo tutti, amareggiata in televisione, durante le varie interviste mentre cercava di dare spiegazioni del perché fosse terminata la relazione con il cantante napoletano. Così come non dimenticheremo mai quando dichiarò di aver scoperto dalla televisione, che lo stesso Gigi D’Alessio stava per diventare padre per la quinta volta dell’attuale compagna.

Sono stati momenti molto tristi che ormai lasciano il tempo che trovano, per fortuna Anna ha le spalle grandi ed ha superato tutto con grinta. Una recente foto ha fatto emozionare i fan, quel pancione ha fatto piangere tutti.

Anna Tatangelo, in dolce attesa è l’emblema della serenità

Andando a ritroso nel tempo era il 2009, Anna era incinta di Andrea, suo primo ed unico figlio, era la compagna di Gigi D’Alessio e tutto procedeva benissimo, l’amore come la gravidanza.

Questa foto ha fatto piangere tutti, i fan, soprattutto i più affezionati, hanno sempre supportato Anna in ogni momento della sua vita. A distanza di 13 anni lo scatto fa ancora il suo effetto sorpresa.

Purtroppo le foto in versione mamma di Anna sono davvero poche, la cantante, anche se sotto i riflettori, ha voluto tenere per se questo momento così intimo e speciale. Da questo scatto vediamo Anna fiera, serena, felice di mostrare al mondo il frutto dell’amore con Gigi, che un tempo era suo amico, amante, amico, amore.

In molti chiedono alla Tatangelo cos’aspetta a mettersi all’opera per dare alla luce un altro bebè, a queste domande però non c’è stata risposta. Non è detto che Anna non ci stia pensando, Livio ha colorato la sua vita e l’ha migliorata ma probabilmente bisognerà dare tempo al tempo.

Nel frattempo Anna si vive la vita a gonfie vele e lavora ad altri progetti molto importanti. Nella nuova versione di conduttrice ha convinto davvero tutti. Brava Anna!