Anna Tatangelo ha condiviso un’immagine non legale sui social network: la cantante sfodera una scollatura sbalorditiva.

Anna Tatangelo sta vivendo un momento molto intenso dal punto di vista sentimentale. Un paio di anni fa, la nativa di Sora si è lasciata con il suo storico compagno Gigi D’Alessio e cambiò radicalmente il suo look e i suoi modi di fare. Dopo aver aperto un profilo su Instagram personale e aver testate alcuni generi musicali, la classe 1987 si è legata a Livio Cori.

La storia tra i due viaggia a gonfie vele e ormai formano una coppia fissa. Da qualche tempo fuoriescono in rete anche scatti in cui sono insieme: loro stessi, sui profili di IG, condividono contenuti. Anna, in ogni modo, riesce sempre a trovare il tempo per deliziare il suo pubblico e posta sempre contenuti altamente bollenti. Questa sera, la cantante ha migliorato la domenica degli italiani con una fotografia impressionante.

Anna Tatangelo, scollatura impressionante: che décolleté

Anna, poco fa, ha condiviso sul web una fotografia favolosa. La cantante, ogni singola volta che piazza una nuovo contenuto su Instagram, ottiene sempre grandi numeri e ottimi riscontri. L’immagine di questa sera è un qualcosa di straordinario: la nativa di Sora va in un bar e sfodera un outfit da fantascienza.

La magliettina bianca, infatti, regala trasparenze stupefacenti: il reggiseno è così in bella vista. Come se non bastasse, la scollatura manda in subbuglio il web: il suo décolleté fuoriesce con impeto. In questo caso, lo zoom è obbligatorio: nessuno riesce a resistere davanti a così tanta esplosività. “Impressionante”, ha scritto un fan inglese nella sua lingua madre. La maggior parte dei fans, inoltre, sottolinea il sorriso raggiante che la 35enne ha da quando sta con Livio.

Anna, spesso e volentieri, risponde con le sue stories ai quesiti dei fans. Qualche giorno fa, ad esempio, la conduttrice ha svelato di allenare il suo corpo ben 4 volte a settimana.