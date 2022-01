“Amici”, Gerry Scotti scoppia in lacrime e blocca la diretta: “Non riesco a parlare”

Il conduttore ieri è stato chiamato per stilare la classifica delle cover dei cantanti prima del Serale che andrà presto in onda.

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata in diretta di “Amici” in cui Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi le maglie dorate per accedere al Serale. I giovanissimi continuano a mettersi in sfida da settimane per questo appuntamento così importante per loro, tra eliminazioni e sfide all’ultimo sangue.

Nella gara delle cover andata in scena ieri è stato invitato un giurato speciale, Gerry Scotti, chiamato a stilare la classifica sull’esecuzione dei migliori e peggiori brani eseguiti dai ragazzi decretando quindi chi sarebbe rimasto e chi avrebbe dovuto lasciare la scuola.

Durante le performances però è accaduto l’impensabile. Gerry ha infatti chiesto di interrompere i ragazzi, troppa commozione per lui per poter continuare. Vediamo cos’è accaduto in diretta.

Gerry Scotti non si trattiene, emerge la sua umanità. Anche Maria di commuove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Il conduttore è chiamato quindi ad ascoltare le cover dei cantanti, tra questi ci sono alcuni che toccano maggiormente le sue corde ed altri che invece che lo hanno colpito di meno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Michelle Hunziker, è ufficiale: l’annuncio inaspettato

Della scuderia di Anna Pettinelli lo cattura Crytical, mentre di quella della Cuccarini l’allievo Alex che ottengono i voti più alti. È proprio durante l’esibizione del primo che Gerry ha però un sussulto al cuore che lo colpisce e lo paralizza tanto che è costretto a fermarsi:

“Non riesco a parlare, sono un po’ emozionato”, ha ammesso con estrema genuinità e con gli occhi visibilmente lucidi tanto da emozionare a sua volta Maria ed i giudici presenti in studio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Eccitante e bellissima” Nunzia De Girolamo, si specchia e scopre tutto, o quasi.. è paradisiaca – FOTO

Alla fine la padrona di casa è costretta a stilare la classifica dei voti con la media di quelli ottenuti anche nelle gare della settimana.

Agli ultimi posti c’è di nuovo Rea, seguita da Albe e Crytical. Ad abbandonare la scuola sarà Rea che ha ottenuto il voto più basso, 7, mentre il giudizio più alto è stato assegnato a LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che ha chiuso al primo posto della classifica con un 9 pieno.