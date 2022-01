Emma Marrone “sgancia” una FOTO pericolosa. Le sue curve divine sono tutte in bella vista

Emma Marrone, il grande annuncio sui social spiazza tutti. I fan non possono credere alla dichiarazione della cantante: nessuno se lo aspettava

Si preannuncia un anno da ricordare per Emma Marrone, che torna in gara al Festival di Sanremo dopo 10 anni. La sua prima volta al teatro dell’Ariston fu nel 2011 con i Modà, sodalizio artistico che conquistò il secondo posto con “Arriverà”. La seconda e ultima partecipazione della cantante fu con il brano che le valse la vittoria, “Non è l’inferno”, nell’edizione seguente.

La canzone che eseguirà quest’anno è “Ogni volta è così“, accompagnata da Francesca Michielin nel ruolo di direttrice d’orchestra. Lo annuncia sui social, raccontando così la sua scelta: “Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme“.

Esperienza che si ripeterà durante la serata delle cover, quando sarà nuovamente affiancata, questa volta sul palco, dalla cantante veneta. Il brano selezionato per l’occasione è “Baby one more time” di Britney Spears, per la grande emozione dei fan.

Ma Emma Marrone riesce ancora una volta a stupirli, annunciando su Instagram un’altra grandissima ed inaspettata sorpresa.

Emma Marrone: “Ve la sgancio domani”

Si fa sempre più insostenibile la grande attesa dei fan per il brano che Emma Marrone porterà al Festival di Sanremo, un grandissimo ritorno in veste di partecipante. “Ogni volta è così” è il titolo della canzone che la riporterà sul palco dell’Ariston, ancora una volta da protagonista.

Una sorpresa dopo l’altra, la cantante è pronta per affrontare con grinta l’anno in corso. A cominciare da questa partenza “col botto” che non sembra aver raggiunto la sua massima espansione. Il suo taglio spettinato, le labbra metallizzate, lo sguardo profondo ed il total black con maxi scollatura: questi gli elementi dell’ultimo scatto pubblicato su Instagram.

In bianco e nero, seducente come non mai, regala la sua bellezza magnetica in quella che tuttavia non sembra un’immagine qualsiasi. “Avete detto copertina?“, è con questa domanda che Emma Marrone si rivolge ai followers, colti da estremo entusiasmo.

Ma per la notizia ufficiale purtroppo devono aspettare: “Ve la sgancio domani, siete tutti d’accordo?“, aggiunge subito dopo. L’emozione dei fan è incontenibile: “Urlo!“, “Se questa è l’anteprima“, “Aiuto“, “Non vediamo l’ora“.