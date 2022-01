Francesco Renga in dolce compagnia su Instagram: “E’ tornata la mia…” VIDEO

Francesco Renga ha postato su Instagram un nuovo video in cui lo vediamo in dolce compagnia. “Finalmente è tornata…”

Il cantante Francesco Renga ha condiviso con i suoi fan su Instagram un momento per lui davvero molto speciale. Un breve video in cui si mostra in dolce compagnia in un momento di dolcezza e divertimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Ida Platano di nuovo innamorata? La dama dimentica Diego Tavani proprio con lui: colpo di scena!

Francesco Renga su Instagram con un video davvero speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Nel cuore del cantautore c’è sempre e solo lei. Di chi stiamo parlando? Naturalmente della figlia Jolanda, avuta con la ex moglie Ambra Angiolini. E’ con lei che il cantante si è mostrato su Instagram. I due si sono improvvisati in un divertente siparietto, dove emulavano una scena del film di animazione ‘Shrek’, imitavano infatti il momento il cui Ciuchino provava a restare a casa dell’orco. In questo caso Renga rappresenterebbe proprio Ciuchino e nel video ha ironizzato scrivendo ‘quando entro in camera di Danda.’ Sotto la clip il cantante ha commentato: “E’ tornata la mia Jolanda e questo è il risultato.”

Un momento molto speciale tra padre e figlia che il cantante ha voluto condividere con il suo pubblico. Jolanda Renga è nata dall’unione con l’attrice Ambra Angiolini, a cui il cantante è stato legato dal 2004 al 2015. Jolanda ha compiuto 18 anni da poco e tra padre e figlia c’è un rapporto veramente speciale, i due sono molto legati e cercano di passare quanto più tempo possibile insieme. Anche i due genitori sono rimasti in ottimi rapporti proprio per amore dei figli, oltre a Jolanda i due hanno avuto anche Leonardo, che adesso ha 15 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Sonia Sghairi, la maglietta trasparente fa vedere tutto: “Lo ammetto, ho zoomato” – FOTO

Francesco Renga è reduce dall’esperienza televisiva di All Togheter Now, programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Il cantante ha ricoperto il ruolo di giudice e la sua presenza è stata molto apprezzata dal pubblico. Tra gli attuali piani di Francesco ci sarebbe adesso l’incisione del suo nuovo album.