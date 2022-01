Stefano De Martino, il rimpianto più grande della sua vita: “Mi ha amato tantissimo, ma…”

Stefano De Martino ha parlato a cuore aperto e in un’intervista si è lasciato andare ad una rivelazione commovente

Stefano De Martino torna al centro del mirino: è stato avvistato più volte con l’ex moglie Belen Rodriguez e sono in tanti a credere che tra i due ci sia un ritorno di fiamma. Infatti, la modella argentina si è separata dal papà di sua figlia Antonino Spinalbese ed è tornata single.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo e lo showman continua la sua carriera professionale che le sta regalando ottimi risultati.

Stefano De Martino, la rivelazione sul suo grande amore

Lo abbiamo conosciuto come allievo di “Amici“, la danza è stata da sempre la sua più grande passione. Poi il matrimonio con Belen Rodriguez e l’arrivo del figlio Santiago. Stefano De Martino ha solo trentatré anni ma ha tante esperienze da raccontare.

E lo fa a cuore aperto, senza filtri, in una lettera dedicata al piccolo della famiglia, pubblicata su Vanity Fair Italia dove ha parlato anche di suo padre ed ha affermato: “Ho un padre che mi ha sempre amato immensamente, ma che ha avuto il coraggio di dirmelo per la prima volta soltanto quando avevo 19 anni. Sapevo che mi amava, ma sentirselo dire è stata una delle emozioni più forti della mia vita”.

Poi ha aggiunto: “È per questo che non passa giorno senza che io lo dica a te, Santi. Ti accarezzo la testa, ti abbraccio, ti dico ti voglio bene, tutti i giorni. E da quando esisti tu non sono più frenato nel dirlo anche a lui, a mio padre”.

Il pubblico non vede l’ora di capire cosa succederà tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i due l’intesa non è mai mancata ed inoltre hanno un amore in comune: il loro bambino Santiago. Che sia l’inizio di una nuova vita insieme?