Al Bano non si arrende: la battaglia contro il “nemico più fetente”. Tutta la verità

Al Bano Carrisi si mette a nudo e racconta come stanno davvero le cose. Una guerra aperta e che non è ancora finita

Al Bano Carrisi ancora una volta ha dimostrato di essere un vero leone. Nonostante non sia più un ragazzino e gli acciacchi per lui siano arrivati più che una volta, ha superato alla grande anche la parentesi del Covid.

Come lui stesso ha annunciato, prima di capodanno, è risultato positivo e non è potuto essere al fianco di Federica Panicucci per il Capodanno di Canale 5. Ma l’orgoglio di Cellino San Marco si è già ripreso ed è tornato anche in tv.

Dopo le vacanze in Croazia con i nipotini per lui è arrivata la battaglia più difficile da combattere contro un nemico che pensava di non dover affrontare faccia a faccia e invece si sbagliava.

Al Bano: la forza e la tenacia, poi la vittoria

Al Bano era certo di aver tenuto alla larga il Covid. Si è sempre tutelato rispettando le norme in modo rigidissimo e tutti i tamponi che ha sempre fatto sono risultati negativi. Poi prima di capodanno la notizia alla quale non voleva credere: positivo. Una constatazione difficile da accettare di fronte alla quale però si è dovuto arrendere.

È stata questa per lui la battaglia più difficile: “Il nemico più fetente che ha scatenato la terza guerra mondiale ci ha provato pure con me, ma gli ha detto male” ha raccontato il cantante in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi.

Il compagno di Loredana Lecciso ha vinto ma ha dovuto ammette che il nemico non è da sottovalutare: “È subdolo, silente, attacca senza rumore” ha precisato Al Bano ricordando che le guerre hanno sempre fatto tanto rumore con bombe e cannoni ma questa volta è tutto diverso. “Questo nemico invece è silente. Fa danni enormi: psicologici, fisici, sociali” ha aggiunto.

Insomma un modo per dire a tutti di fare attenzione e di non sottovalutare il Covid. Del resto il suo messaggio a vaccinarsi lo aveva mandato anche prima di capodanno schierandosi nettamente contro i nox.

L’artista ha rimarcato che ricredersi dopo aver contratto il virus è troppo tardi: “Il vaccino non è contro l’uomo, è la salvezza dell’umanità, da sempre”.