Scontro frontale lungo la provinciale: morta una giovane donna, tre feriti

In un tragico incidente stradale, questa mattina sulla provinciale 230 a San Tammaro (Caserta), una donna di 37 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite.

Una giovane donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 230 nei pressi della Reggia di Carditello a San Tammaro (Caserta). La vittima era alla guida della sua auto, scontratasi frontalmente con un furgone, su cui viaggiavano tre persone, rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul luogo dello schianto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le volanti della Polizia Stradale.

Caserta, incidente lungo la strada provinciale 230: morta una giovane donna, tre feriti

Un incidente stradale è costato la vita ad una donna di 37 anni residente a Santa Maria Capua Vetere. È accaduto questa mattina, martedì 25 gennaio, intorno alle 8, sulla provinciale 230 nel territorio di San Tammaro, comune in provincia di Caserta.

La 37enne, di cui non è stata resa nota l’identità, come riportano i colleghi della redazione di Caserta News, era alla guida di una Kia Picanto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, nei pressi della Reggia di Carditello, si è scontrata frontalmente con un furgone, un Iveco Daily su cui viaggiavano tre persone. Nell’impatto, la vettura è andata completamente distrutta e per la 37enne alla guida non c’è stato nulla da fare.

Dopo lo scontro, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere l’automobilista e i tre occupanti del furgone affidandoli all’equipe medica che ha potuto solo constatare il decesso della donna. Feriti i tre a bordo dell’Iveco Daily che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Il compito di ricostruire la dinamica e le cause del tragico frontale è affidato agli agenti della Polizia Stradale di Caserta che, giunti sul luogo, hanno provveduto ai rilievi di legge.

