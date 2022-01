Lacrime e commozione per il gesto di Aurora Ramazzotti nei confronti della mamma. Una mai così felicemente nubile: Michelle Hunziker.

I sentiti festeggiamenti per il quarantacinquesimo compleanno della spumeggiante conduttrice e showgirl, Michelle Hunziker, hanno portato con sé una necessaria ventata di allegria e buon umore. In merito a ciò, il prezioso zampino della primogenita di casa, nonché giovanissima attivista, blogger e conduttrice, Aurora Ramazzotti, avrebbe notevolmente contribuito al suggellarsi di una reazione inattesa, ed inumidita dall’emozione, da parte della protagonista di “All Together Now”.

Dopo il più che razionale e deciso addio a Tomaso Trussardi, annunciato al pubblico della penisola attraverso un ufficiale comunicato stampa pochi giorni fa, ora sarà lui stesso a fare un passo indietro. E provando a seguire le commoventi orme della figlia, Aurora.

Aurora Ramazzotti, la prima reazione dopo l’addio della mamma a Trussardi, commovente

Aurora sarà una delle prime ad inoltrare il suo pensiero, anche attraverso i social. E, questo suo augurio di buon compleanno, sarà perciò uno dei più graditi dalla sua mamma. “Auguri alla mia super mami bella“, scriverà l’ex inviata de “Le Iene” sul suo profilo Instagram, condividendo nel frattempo un bellissimo ritratto di coppia, che in pochi istanti si trasformerà in gradita preda del web.

“Tutto questo amore mi sta commovendo“, scriverà Michelle di risposta in una storia pubblicata poco più tardi. Mostrandosi al pubblico, oltre che nella sua forma migliore, raggiante ed emozionata per le belle sensazioni provate fino a quel momento. Ad intervenire, scacciando via qualunque dubbio sui loro più che persistenti buoni rapporti, sarà lo stesso Tomaso. Il quale, in maniera concisa ma del tutto spontanea, affermerà: “Buon compleanno ad una donna eccezionale“.

“I love u“, continuerà poi la sua dedica, volendo approfittare dell’occasione mediatica per ringraziare in anticipo colleghi ed amici che hanno contribuito a rendere il suo 45esimo soffio sulle candeline. Mai così elettrizzante. “Ragazzi, siete fantastici“, esordirà con gioia Michelle. “Ricevo una quantità di telefonate, di messaggi… Pazzesca. Ma mi sta venendo l’esaurimento nervoso… Perché non riesco a rispondervi tutti. Sicuramente nei prossimi giorni risponderò a tutti, però ve lo dico che forse oggi non ce la faccio: proprio a tutti, a tutti. Okay? Vi voglio bene“. Seguiranno anche i dolcissimi auguri della showgirl Belen Rodriguez, e quelli di un felicissimo J-ax in diretta dal suo party di compleanno.

“Tanti auguri al mio Boss! Il mio Boss è meglio del tuo!” E, sul finale, quelli dell’amica e collega Anna Tatangelo, con un ricordo di un energico passo a due.