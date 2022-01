Raffaella Fico e la figlia avuta da Mario Balotelli. Si chiama Pia e ha quasi 10 anni: lo scatto che mostra tutta la sua bellezza

La storia tra Raffaella Fico e Mario Balotelli ha riempito tutte le prime pagine dei giornali. Prima un gossip come tutti gli altri, poi le divergenze, la gravidanza ed i comportamenti del calciatore che hanno acceso i riflettori sulla vicenda. Proprio Balotelli, infatti, in un primo momento non ha voluto sapere nulla della gravidanza e della piccola, convinto che la Fico avesse architettato tutto per una questione di soldi.

Solo in un secondo momento, il calciatore è tornato sui suoi passi recuperando il rapporto con sua figlia e con la sua ex compagna. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti ed oggi la piccola Pia, così si chiama la figlia dei due, non solo è grande ma ha un bellissimo rapporto con mamma e papà.

I due si sono ritrovati e la stessa Raffaella Fico, protagonista dell’ultimo “Grande Fratello Vip” ha speso parole tenere nei confronti di Balotelli, definendolo comunque un punto importante della sua vita. Ma voi avete mai visto Pia? La somiglianza con il papà è impressionante.

Raffaella Fico, la figlia Pia: proprio come papà Balotelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Pia Balotelli è nata nel dicembre del 2012 e dunque quest’anno compirà 10 anni. Oggi come quando era appena nata, la somiglianza con papà Mario è lampante.

All’epoca il calciatore non era certo che la piccola fosse sua figlia anche se la somiglianza parlava da sola. Più tardi si è ricreduto, ha ritrovato la piccola e non se ne è più allontanato.

I tratti di papà Mario sono evidenti anche se oggi che Pia è più grande mostra anche molti lati di mamma Raffaella come la montagna di ricci che porta in testa, uguali a quelli dell’ex gieffina. Entrambi i genitori non postano molte foto di Pia sui social, anzi sono abbastanza rare, a dimostrazione del fatto che lei vada preservata.

Oggi la Fico e Balotelli sono in ottimi rapporti: “Io e Mario siamo come fratello e sorella. A volte mi chiama, mi racconta. L’ho perdonato, anche se sono stata non male, malissimo” ha spiegato nel salotto di “Verissimo” la Fico ricordando le vicende che hanno preceduto e seguito la nascita di Pia, ma quello ormai fa parte del passato, ora si guarda avanti.