“Ci fai morire però così”, Mercedesz Henger gioca a #nationalitychallenge: 10 versioni stupende di lei, non si sa più dove guardare – VIDEO

La giovane influencer in un video social si è mostrata con le sembianze ritoccate come se fosse nata in altri Paesi nel mondo. Risultato eccelso.

Attivissima sui social la figlia di Eva Henger non smette mai di catturare l’attenzione con contenuti legati alle mille attività che svolge durante le giornate con impegni personali e lavorativi.

Mercedesz mentre ieri si trovava alla spa per alcuni massaggi rilassanti ha pensato bene di divertire la sua community Instagram – con appena 783mila inscritti – pubblicando un video in cui gioca a cambiarsi i connotati del viso come se fosse nata in ben altri 10 Stati, con occhi, zigomi, capelli e bocca con le specifiche caratteristiche del Paese in cui si trova.

Un video che ha scosso molto i suoi follower, vediamolo insieme e commentiamo i cambi di aspetto e le loro caratteristiche intrinseche.

Mercedesz Henger gioca a cambiare look, quale preferite?

Nel breve video animato Mercedesz esordisce con la frase: “Sono italo-ungherese, ma vediamo che altro aspetto avrei se fossi di altre nazionalità”.

In men che non si dica iniziano a scorrere immagini animate di lei con le fattezze di ragazze molto belle del Giappone, UK, China, Russia, Italia, Francia, Spagna, Russia, Korea e America.

Ogni nuovo cambio virtuale è associato non solo a metamorfosi del viso ma anche a cambi look con stili specifici, in particolar modo per Cina e Korea, e nei capelli. Come ragazza inglese appare con la chioma sfrangiata color cioccolato accorciata alle spalle ed un trucco molto pesante, come ragazza americana invece diventa una Barbie bionda con capelli fluenti che le accarezzano il viso.

Una sorpresa a cui i fan non hanno saputo resistere visti i commenti super emozionati che leggiamo a margine: “Va beh! Speziale! Ti amo in tutte le lingue del mondo ❤️”, “Sempre fi*a in tutte le nazionalità ❤️”, “Una meglio dell’altra😍😍😍”, ”Ci fai morire così però!”. Pare vincere la versione americana, qual è invece la vostra preferita?