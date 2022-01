Bianca Guaccero irresistibile, scollatura estrema: lei mostra il camerino ma lo sguardo finisce proprio lì – FOTO

La conduttrice è sempre più provocante da quando ha trovato l’amore del suo Luca, lo dimostra l’ultimo selfie condiviso su Ig. La foto è per noi o per lui?

Purtroppo per molti fan del programma di Rai 2 oggi niente diretta come al solito per via delle elezioni del Presidente della Repubblica che occuperanno la rete nel pomeriggio, facendo slittare “Detto Fatto” direttamente al 26 gennaio.

Lo ha annunciato ieri non solo durante il corso del suo show la padrona di casa Bianca Guaccero, ma anche nell’ultimo post social pubblicato per dare la buonanotte al suo pubblico.

“Il mio camerino incasinato! 😁 vvb ci vediamo mercoledì!!!”, scrive lei nella didascalia. L’attenzione però non è alla stanza alle sue spalle, ma bensì sulla scollatura provocante che mostra senza vergogna.

Bianca Guaccero fa toccare il cielo con un dito, che cambiamento

Forse i più attenti avranno anche dato un occhio al camerino, un peluche a forma di orso, bottiglie d’acqua frizzante, un telefono, carte e documenti sparpagliati quasi ovunque. E poi?

Poi c’è lei che assorbe la scena e manda in manicomio con una femminilità sopraggiunta a cui nessuno era abituato. La nuova relazione con Luca Bizzarri le sta facendo più che bene se ne beneficia anche la sua sicurezza personale e l’autostima verso se stessa come donna capace di apparire.

Nel selfie si mostra con il trucco di scena, capelli laccati all’indietro e ripresi sulla nuca, per finire un abito fiorato sui toni del celeste pastello intrecciato nel sotto seno che qui appare rigoglioso e turgido come non mai. Seduzione pura per Bianca che ha incuriosito e sorpreso molti amici e fan, come leggiamo nei commenti ricevuti.

Elisa D’Ospina scrive “Guarda che scollatura oggi 🔥 ah bellaaaaaaaa”, ma poi anche la community si scatena: “Spettacolo dipinto ❤”, “La bellezza di Bianca non smette mai di stupire, è così tanta che non smetterà mai di splendere 😍❤️”, “Visione celestiale oggi!!”.