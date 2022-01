Primo compleanno da single per Michelle Hunziker. Grande calore per lei ed un messaggio pubblico inaspettato da parte dell’ex

La separazione tra Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker è sulla bocca di tutti. La notizia più eclatante degli ultimi giorni in fatto di gossip che tiene banco insieme al ritorno di fiamma di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Se però la seconda separazione della Hunziker è stata ufficializzata per poi defilarsi da interviste e paparazzi, il riavvicinamento tra l’argentina ed il napoletano è intuito e caldeggiato, senza nessuna conferma.

Michelle si è lasciata fotografare senza la fede al dito, un gesto forse per dire a tutti che è davvero finita e che da oggi si ricomincia. Un nuovo inizio con il soffio delle candeline, quelle dei suoi 45 anni festeggiati da mamma e da donna single.

Michelle Hunziker ed il messaggio di Trussardi: che sorpresa!

Michelle Hunziker è stata sommersa di auguri nella giornata di ieri. Un calore incredibile per lei che, nonostante gli inciampi della vita, è sempre solare e piena di vitalità.

Il suo pubblico ed i suoi amici le hanno dimostrato tanto affetto forse anche per non farla sentire sola in un momento così delicato come questo. E tra i tanti messaggi che sono arrivati, spicca su tutti anche quello del suo ex marito.

Sembrerà strano ma dopo giorni di silenzio Tomaso Trussardi è tornato sui social e lo ha fatto con una bellissima foto della compagna con cui ha diviso 10 anni della sua vita in compagnia di Odino Trussardi, il cagnolino che avevano preso insieme e che al momento, oltre alle figlie Sole e Celeste, li lega.

“Happy Birthday to an amazing woman” queste le parole che il rampollo della nota famiglia di moda ha dedicato alla sua ex moglie nel giorno del suo compleanno.

Un gesto molto carino e dolce che dimostra come, forse, la separazione sia stata consensuale e che tra i due sia rimasto un rapporto di stima e di affetto reciproco. Una mossa del tutto inaspettata e che ha sorpreso molti fan. E Michelle come l’avrà presa?