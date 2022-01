Un segreto da rivelare ed uno scatto mozzafiato, nella giornata di oggi, il magnetico duo attira l’attenzione dei fan di Benedetta Parodi.

La conduttrice classe 1972 nativa di Alessandria, Benedetta Parodi, non arresta la sua corsa social. Volta a sorprendere, di giorno in giorno, e non solo con ineffabili consigli sulla “buona cucina“, il suo ben meritato milione di follower.

Il 2022 era già iniziato a meraviglia per l’ammaliante volto di “Bake Off Italia“. La nata sotto il segno del Leone, che già aveva mostrato in rete il suo bagaglio emotivo e tangibile, proveniente dalle magiche atmosfere della Lapponia, è ora pronta a cimentarsi in una nuova avventura. Magnetica e bellissima, sfoggiando il meglio di sé in una posa domestica, si rivolgerà al suo pubblico. Il quale darà peso al risultato della sua rivelazione, rimanendo nuovamente “senza parole“.

“Hai dei bei…” Benedetta Parodi irresistibile in casa. Lo ammette. “Mi capita spesso” – FOTO

“Vi ho già raccontato uno dei miei trucchetti di bellezza?” esordisce in tal modo la conduttrice in didascalia al suo ultimo post su Instagram. Sorridente ed orgogliosa in tenuta glicine, Benedetta, ha tra le mani una prova inconfutabile del risultato ottenuto quest’oggi, dal suo recente esperimento. E che sentirà di voler condividere, mostrandosi in uno scatto luminoso, di fronte ai suoi numerosi seguaci.

“E’ Belle Color!” Afferma la conduttrice, spiegando ciascuna delle motivazioni che l’hanno convinta a procedere con il rinnovato utilizzo. “Mi capita spesso“, ammette Benedetta, “di fare il colore in casa“. Specie: “quando non ho tempo e sono di fretta”. Ma una soluzione fortunatamente esiste. Infatti: “in soli 30 minuti grazie a Belle Color e al suo trattamento nutritivo arricchito all’olio d’Argan (che ha proprietà nutritive e protettive)”, aggiunge la conduttrice: “ottengo sempre un colore luminoso e ricco di riflessi“.

“Infatti, hai bei capelli pieni…“, darà poi conferma un utente. In tal modo, la nuova linea di prodotti realizzata da Garnier, sarà adatta a donare nuova luce ai “già bellissimi riflessi” dell’ideatrice di squisite ricette. E ponendone stavolta in evidenza una del tutto nuova. Quella di concentrandosi su un dettaglio, non più culinario, ma riguardante il suo stile. Infine, a rispondere nella maniera più vicina alla realtà dei fatti, sarà un’altra delle ammiratrici di Benedetta.

“La tua bellezza non ha trucchi…“, aggiungerà l’utente nei commenti. “Sei bellissima, così come sei“.