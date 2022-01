“Sei la Pausini venuta meglio”, la dedica strappalacrime di Laura Pausini: le parole che emozionano – FOTO

Laura Pausini ha voluto dedicare alcune parole a una delle persone più importanti della sua vita: l’emozionante messaggio che ha commosso il pubblico

Sono giorni piuttosto movimentati per Laura Pausini che venerdì 21 gennaio ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Scatola“, che farà parte del film originale sulla sua vita, prodotto e distribuito in esclusiva su Amazon Prime Video. In attesa di rivederla sul palco del Festival di Sanremo mercoledì 2 febbraio come super ospite, l’artista si è presa del tempo per dedicare alcune parole a una persona speciale. Il post condiviso sui social ha commosso i fan, che si sono uniti a lei per augurare un felice compleanno alla sorella Silvia.

Gli auguri strappalacrime di Laura Pausini: “Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle maggiori”

Il 25 gennaio è un giorno speciale per Laura Pausini che festeggia la nascita della sorella minore Silvia, alla quale la lega un rapporto di grande complicità. Per augurarle buon compleanno l’artista ha condiviso alcune foto che le ritraggono insieme, felici e unite. “Da queste foto sembriamo tornare bambine e anche se non lo siamo più solo io e te capiamo la confidenza e l’amore leale, senza fine, che abbiamo noi“, scrive.

Una dedica strappalacrime con la quale ha voluto sottolineare ancora una volta le qualità della sorella, così come il bene che le unisce. “Quando ti presento dico sempre la solita frase: lei è la Pausini venuta meglio” -racconta- “lo dico perché è vero. Pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto“.

Silvia Pausini ha sempre preferito mantenere un basso profilo, nonostante il successo e la notorietà della sorella maggiore. “Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle maggiori come me“, scrive la cantante. Poi i ricordi di quando, da bambina, giocava con lei considerandola quasi una bambola. “La mia bambolina.. buona come mai ne ho conosciute nella mia vita […] con quel caratterino così diverso da me ma che mi tiene sempre testa quando vuole“.

Con queste parole l’artista ha voluto fare gli auguri alla sorella, emozionando i fan che negli ultimi giorni hanno ricevuto diverse notizie riguardanti la cantante che hanno scatenato il loro entusiasmo.

Dopo l’annuncio dell’ospitata al Festival di Sanremo è stata ufficializzata la sua conduzione all’Eurovision Song Contest. Laura Pausini presenterà l’evento accanto ad Alessandro Cattelan e Mika, sebbene quest’ultimo risulti ancora in forse.