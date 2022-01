Ahhh l’amore, l’amore! Che gran bella sensazione, se non fosse per qualche maniglia di troppo. Non disperare, non devi abbandonare il partner, devi solo mangiare meglio. Ecco come fare.

Ti sei mai chiesto per quale motivo durante l’innamoramento mettiamo su qualche chiletto di troppo? La “colpa” se così possiamo definirla, è della felicità. Proprio così! Se stiamo bene con noi stessi, la persona che ci accompagna quotidianamente ed il mondo, tendiamo ad “ingrassare”.

Quando siamo felici, quando siamo innamorati, quando siamo appagati, produciamo endorfine, delle sostanze rilasciate dal cervello che dicono a tutto il nostro corpo che stiamo bene, che ci possiamo rilassare e che stiamo vivendo un momento meraviglioso.

Per quanto l’amore sia il motore del mondo, attenzione alla formazione di maniglie. Magari prevenire è meglio che curare ed oggi ti proponiamo un regime alimentare velocissimo che ti aiuterà a sentirti meglio e a perdere quei 2/3kg guadagnati con tanta felicità.

E’ importante, prima di iniziare questo percorso alimentare, che tu ti confronta con il tuo medico curante.

Cosa mangiare per dire addio alle maniglie dell’amore?

Prima di addentrarci in un regime alimentare che ti aiuta a mandar via 2/3 kg in eccesso, ricordiamo che è importantissimo seguire alcune regole che ti aiuteranno a dimagrire più velocemente:

dormire almeno 8 ore a notte – praticare attività sportiva 3 volte alla settimana – non saltare mai i pasti (compresi gli spuntini) – ridere ed essere ottimisti – prediligere le scale all’ascendere – concedersi di tanto in tanto un peccato di gola – bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Ci fai morire però così”, Mercedesz Henger gioca a #nationalitychallenge: 10 versioni stupende di lei, non si sa più dove guardare – VIDEO

Per dimagrire velocemente ed avere dei risultati ottimali è importante abolire totalmente gli zuccheri, specie quelli raffinati, quindi al bando merendine-brioscine-cioccolatini-zucchero semolato-bibite gassate etc. Preferire cibi senza zuccheri aggiunti così come le bevande.

Prediligere alimenti freschi e di stagione, consumare 5 pasti al giorno (colazione-spuntino-pranzo-spuntino-cena), non abusare con i carboidrati (ma non abolirli del tutto), mangiare proteine nelle quantità che preferisci accompagnati sempre da una buona quantità di verdura condita con olio a crudo e poco sale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Agustina Gandolfo fondoschiena surreale, mai vista tanta perfezione. Qualcosa però le esce dal pantaloncino: FOTO con intruso

Le regole alimentari sono davvero semplici, l’importante è non privarsi di nulla ma mangiare con moderazione tutto quello che piace.