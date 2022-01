Il risveglio esplosivo di Emma Marrone, in vista di Sanremo, si unisce senza precedenti ad una spettacolare dichiarazione d’amore. Chi è il destinatario?

“Solo Missili“, aveva aggiornato così il suo stato, soltanto cinque giorni fa, la cantautrice Emma Marrone in una recente storia. In primo piano ed in attesa di partecipare alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo”, Emma appare al fianco di Francesca Michielin, con la quale presenterà sul palco dell’Ariston il loro nuovo brano.

Dal titolo di “Ogni Volta Così“, e ad una decade dalla suo ultimo trionfo sanremese, Emma si appresta alle prime luci del giorno a conquistare senza remore il suo seguito. Nella mattina di oggi, 25 gennaio, l’artista spiazza con un’immagine di battaglia al maschilismo i suoi fan. “E’ reale?“, domanderanno in molti.

“Boom… Cosa sei?” Emma Marrone che bomba al risveglio: fan sotto shock. “E’ reale?” – FOTO

“Ogni volta è così siamo sante o put*ane” Emma, citando il potente testo del suo risveglio tutto al femminile, annuncia con entusiasmo, e per la crescente gioia del pubblico in rete, la notizia che tutti stavano aspettando da settimane. Finalmente: “la copertina è vostra“.

“Boom… Cosa sei?” “Pazzesca“, questa mattina di fine gennaio “Emma Blade Runner” presenta nei dettagli la copertina del nuovo singolo. L’immagine si affaccia su Instagram con potenza, conquistando fino in fondo l’emozionato pubblico di ascoltatori della cantante di origini pugliesi. Su uno sfondo sfumato, e dalle note in blu, Emma appare come posseduta da un’ultraterrena forza vitale. Con gli occhi rossi, la bocca spalancata, la trasformazione è ormai completa.

“PRESAVE link in bio“, ricorda l’artista. A seguire, infine, anche la dichiarazione d’amore ai suoi fan non potrà che continuare a far breccia nel loro cuore. “Vi amo forte“, scrive perciò Emma in conclusione al suo vibrante e futuristico annuncio. Da sempre in fervente difesa delle donne, agguerrita sostenitrice delle minoranze e resiliente combattente di inutili stereotipi sopravvissuti, l’artista si mostra mai come adesso pronta ad avanzare.

Per Emma e Francesca insomma, la vittoria, sembrerà nuovamente essere ad un passo.