Belen Rodríguez: “Io illibata”. I fan stentano a crederci: “Ma davvero? Non sembra!”. Nel VIDEO tutta la verità

Belen Rodriguez senza peli sulla lingua, ha confessato cosa fa durante il primo appuntamento, i fan stentano a crederci.

Non si smette mai di parlare della bellissima Belen Rodriguez, arrivata da Buenos Aires (Argentina) diversi anni fa. Con una valigia piena di sogni e pochi soldi in tasca si è trasferita in Italia poco più che 18enne, con un po’ di fortuna e molta gavetta ha iniziato a lavorare come modella.

In poco tempo la sua straordinaria bellezza, la sua passione latina e la sua malizia, l’hanno portata a toccare le vette più alte dello spettacolo. Cantante, presentatrice, modella, attrice, fotomodella, concorrente a reality show, Belen ha fatto davvero di tutto, dimostrando grande passione ed interesse per il suo lavoro.

La vita sentimentale di Belen è sempre stata molto travagliata, l’abbiamo vista accompagnata ad uomini bellissimi che le hanno spezzato il cuore. Quelli più importanti sono senza dubbio, Stefano De Martino, suo ex marito dal quale ha avuto il figlio Santiago e Tonino Spinalbanese, ex compagno dal quale ha avuto la piccola Luna Marie.

Un recente video della showgirl ha fatto molto discutere la community di Tik Tok, nessuno l’avrebbe mai detto ed invece…

Belen afferma: “Al primo appuntamento non la do mai”, il pubblico si fa sentire con un boato

Sta spopolando su Tik Tok un video dove le tre protagoniste sono la comica Luciana Littizzetto, la soubrette Belen Rodriguez e la conduttrice Maria De Filippi. Le tre donne sono in diretta televisiva su Canale 5 a “C’è posta per te”, programma condotto da decenni dalla De Filippi.

A mandare la posta a Belen è stata Luciana, tra una chiacchiera e l’altra, come spesso accade con la comica, si finisce per degenerare. La discussione si concentra su quanto sia bella l’argentina e su quanti ammiratori abbia che le facciano la corte. Belen sta al gioco, all’improvviso Luciana dice: ” Ci saranno milioni di uomini che ti corteggiano”, Belen risponde affranta: “Nessuno”, ma ovviamente nessuno le crede.

Nel mentre la comica da un consiglio alla showgirl: “Tu esci? … Non subito”, risponde prontamente Belen: “Io non la do mai subito”. A quel punto il pubblico non crede alle sue orecchie ed applausi e risate si sentono fragorosi dallo studio di Cinecittà.

In milioni hanno commentato il video, qualcuno addirittura dice: “Ma davvero? Non sembra!”, come se volesse sottolineare lo spirito ribelle e libertino della bellissima argentina.