Federica Pellegrini, matrimonio a rischio con Matteo Giunta? Parla la nuotatrice: “Ora la verità”

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini esprime i suoi crescenti dubbi in merito alle future nozze con Matteo Giunta. Il matrimonio rischia di saltare.

Starebbe divenendo di ora in ora più difficile del previsto, per l’ex nuotatrice e primatista in stile libero, Federica Pellegrini, il coronamento del suo sogno d’amore con il fidanzato, il noto coach sportivo Matteo Giunta.

A seguito dei numerosi rumors apparsi in questi giorni, ora un’ultima intervista, rilasciata dalla protagonista del mozzafiato docu-film “Underwater“, e dedicato con emozione ed interezza alla sua folgorante carriera di campionessa, sarà lei stessa ad intervenire in prima linea. Rivelando, inaspettatamente, quali siano le reali dinamiche che la starebbero spingendo a prendere la decisione ad oggi, forse, più razionale.

Federica Pellegrini, matrimonio a rischio con Matteo Giunta? Parla la nuotatrice: “È complicato”

“Ora vorrei imparare a fare tante cose“, ha dunque ammesso senza esitazioni l’ex nuotatrice nativa di Mirano. La Divina, nata sotto il leale segno del Leone, pare voglia giocare a carte scoperte. E nuovamente, quanto pubblicamente, mettere in discussione il suo prossimo futuro. Federica elenca, in virtù di ciò, quali potrebbero essere le sue priorità prima di sorvolare a nozze.

Dunque, in attesa di presentarsi alla puntata di questa sera, la spumeggiante giudice di “Italia’s Got Talent” ha voluto cogliere l’occasione mediatica per elencare quali siano davvero le sue intenzioni riguardo al matrimonio con Matteo. “Per esempio non so sciare o giocare a tennis“, spiega Federica. Ed ancora: “non so l’inglese, dovrei anche imparare a cucinare, una delle cose”, fra l’altro: “che mi appassiona di meno“.

“Il matrimonio?” Finalmente l’ex nuotatrice arriverà al punto della questione, spiegando il ultimis le sue ragioni sul voler rimandare, almeno per il momento, tale romantica impresa. “Ho scoperto che organizzarlo è complicatissimo“, aggiunge Federica, ma non senza difficoltà. Pare difatti che non sia del tutto semplice, per lei, realizzare ad oggi il suo distacco definitivo con le sportive imprese del suo brillante passato. “Mi fa strano dire cosa dovrò fare da adesso in poi“, ha affermato perciò in conclusione la campionessa. Ma i suoi fan, al contempo, sembrerebbero non avere alcun dubbio.

Federica è destinata, seppur diversamente, a continuare a sorprendere il suo pubblico. Fuori come dentro le vasche olimpioniche.