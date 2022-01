“E le altre mute” Cristina Marino, la maglietta copre meno di una mano. FOTO fuori stagione

La bellissima moglie del noto Luca Argentero ha pubblicato una tripletta di foto paradisiache: che spettacolo!

La favolosa trentunenne italiana ha stupito tutti con un post semplicemente divino: si tratta di un tris di foto scattate in una piscina sul mare.

Nelle immagini in bianco e nero, Cristina posa in acqua, con indosso un micro slippino da bagno ed un aderente crop – top a maniche lunghe, che non nasconde ogni minimo dettaglio del suo prorompente décolleté: gli zoom degli utenti si sono sprecati.

Nella didascalia la Marino ha scritto: “Find your pace” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Trova il tuo ritmo”).

Non c’è dubbio: gli scatti della bella influencer non passano mai inosservati!

Siete pronti a vedere il post che ha fatto schizzare la temperatura alle stelle anche in inverno? Tenetevi forte, perché resterete senza parole…

Cristina Marino, sotto la FOTO non manca il commento del marito: vediamolo insieme…

Nella prima immagine del post, la strepitosa fashion blogger viene immortalata con lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera, la bocca socchiusa ed un’espressione piuttosto seria e grintosa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tra i quali spicca quello di suo marito Luca Argentero, che le ha inviato tre emoticon raffiguranti un fuoco che arde.

Ecco, invece, alcuni esempi di commenti scritti dai fan: “E le altre mute“; “La classe non è acqua”; “Argentero non poteva scegliere donna migliore al suo fianco” oppure “L’ottava meraviglia”.

Una cosa è certa: la talentuosa attrice sa sempre come rendere felici i suoi seguaci!

La popolarità della magnifica imprenditrice cresce in modo esponenziale: il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 552.000 followers.