Ana Mena è prontissima per il grande evento che sta per cominciare: la cantante fa un appello ai suoi followers.

Ana Mena è principalmente nota in Italia per i suoi duetti con Fred De Palma e/o Rocco Hunt che hanno fatto ballare tutti sulle spiagge nel corso dell’estate. La nativa di Estepona, dopo aver inanellato numeri da fantascienza con i video dei tormentoni (e anche 36 dischi platino) e aver conquistato i canali radio con la sua voce, è pronta per la grande esperienza.

La spagnola è stata inserita nella lista dei big che saranno in gara al ‘Festival di Sanremo’. La ragazza porterà il brano ‘Duecentomila ore’ alla kermesse musicale e ha già rilasciato alcune sorprendenti dichiarazioni in cui ha mostrato tutta la sua maturità. Questa sera, la classe 1997 ha postato un contenuto pazzesco: in didascalia c’è anche l’appello che ha stupito tutti i followers.

Ana Mena pronta per l’evento: arriva l’appello sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melita Toniolo cede alla tentazione, cambiamento inatteso: fan stupiti – FOTO

Ana Mena ha condiviso una fotografia fantastica su Instagram. La cantante indossa una pelliccia esagerata e assume una posa strepitosa. La bellezza del suo viso illumina il mondo dei social network mentre il suo sorriso incanta e lascia a bocca aperta tutti i suoi ammiratori.

“Non vedo l’ora che Duecentomila Ore sia anche vostra”, ha scritto in didascalia: l’emozione è ovviamente forte e tra qualche giorno tutti ascolteranno il brano che la spagnola ha deciso di portare al Festival. La 24enne fa anche un appello a tutti i suoi fans. “Manca poco a Sanremo, sarete con me in questa nuova avventura?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia Pelagatti, la nuova velina di Striscia rimane in mutande: meglio di Shaila! – FOTO

Quando Ana è stata ufficializzata, si è subito sollevato un polverone di polemiche. Alcuni hanno sottolineato il fatto che la ragazza non sia italiana: in realtà, nella storia del ‘Festival di Sanremo’, ci sono stati altri cantanti non italiani che hanno preso parte alla gara.