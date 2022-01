Giusy Ferreri, l’annuncio sul web: cresce sempre più l’attesa dei fan

L’ultimo post di Giusy Ferreri su Instagram reca un annuncio molto atteso: i fan non vedono l’ora, l’appuntamento è fissato

Negli ultimi anni, Giusy Ferreri è stata una delle interpreti più apprezzate della musica italiana. La cantante siciliana ha raggiunto la notorietà nella prima edizione italiana di X-Factor, nel 2008. Da allora, la sua ascesa non si è più fermata.

In possesso di un timbro vocale ormai divenuto inconfondibile, ha raccolto numerosi grandi successi. Negli ultimi anni, portano la sua firma alcuni dei tormentoni estivi più ballati. Da ‘Roma-Bangkok‘ ad ‘Amore e Capoeira‘ e ‘La Isla‘, ha accompagnato le nostre estati entrando di prepotenza nelle radio.

Giusy, come ben sanno i suoi fan di lunga data, è capace di spaziare attraverso vari registi ed è una artista completa, che gode dell’affetto di molti ammiratori. Molto attiva anche sui social, è benvoluta soprattutto per il fatto di condividere anche spaccati di semplice vita quotidiana. Protagonista dei suoi scatti, è spesso la figlia, la piccola Beatrice di quattro anni.

Giusy Ferreri si prepara a Sanremo, ecco il suo brano in gara: le prime anticipazioni

Oggi, Giusy su Instagram fa un annuncio che in molti aspettavano. E’ disponibile infatti la copertina del nuovo brano ‘Miele’, che la cantante presenterà al Festival di Sanremo.

Per la cantante di origini siciliane, si tratterà della quarta partecipazione al Festival della canzone italiana. Il brano è inserito nell’album Cortometraggi, il settimo della sua carriera, il sesto in studio.

Un estratto della canzone, anticipato da lei stessa, recita: “Ti ho lasciato nel vento una musica, spero che ti parli di me“. L’attesa dei fan cresce, in molti vogliono essere trascinati dalle sue melodie e dalle sue sonorità, sempre impagabili.

Finora, Giusy si è sempre distinta a Sanremo per la sua bravura, ma non è riuscita a lasciare il segno. Vedremo come andrà stavolta.