Fiorello, ci sarà a Sanremo 2022? Una questione personalissima lo mette in allarme

Fiorello. Il popolare showman siciliano non ha ancora dato conferma della sua presenza alla imminente nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. Ha questioni personali da risolvere

Mancano veramente pochissimi giorni all’inizio dello spettacolo musicale più atteso dell’anno nel nostro paese, il Festival di Sanremo 2022. Il sipario si alzerà sulla kermesse canora il prossimo 1 febbraio. Scopriremo il vincitore che rappresenterà successivamente l’Italia all’Eurovision Song Contest il 5 febbraio.

Grandi ospiti e co-presentatori sono stati annunciati da Ornella Muti nella prima serata a Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli ma anche Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, i Meduza e i trionfatori della scorsa edizione, i Maneskin. L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la presenza di Rosario Fiorello. Il popolare showman siciliano sarà presente per la terza volta consecutiva a fianco di Amadeus?

Fiorello: lo showman alla prese con una bella gatta da pelare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 361 Magazine (@361magazine)

Mentre sono tutti in attesa di sapere se Fiorello calcherà di nuovo il palco dell’Ariston, il presentatore ufficiale e direttore artistico Amadeus ha rivelato ai microfoni di Rtl 102.5: “Ho prenotato per lui la camera di fronte alla mia: in questo momento è vuota, speriamo che qualcuno venga a posare le valigie e ad aprire la porta”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ecco mio figlio”, Maria De Filippi si presenta in studio così e stupisce tutti

Ha poi aggiunto: “Lo marco stretto come Gentile con Maradona ai Mondiali, mordo alle caviglie…”.

Al momento Fiorello è però distratto da una questione personale, comune a moltissime persone: le classiche bagarre tra condomini. Nemmeno il famoso showman è esente da simili problematiche.

É balzata sui giornali nazionali la notizia di una disputa avvenuta a causa delle modifiche previste nel cortile neogotico di Palazzo Bernardo, edificio quattrocentesco sul Canal Grande a Venezia. Tutto a causa dell’intenzione di installare un ascensore da parte di alcuni proprietari di immobili, tra i quali lo stesso Fiorello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un medico in famiglia”, vi ricordate di Elena? Si è sposata ed ha avuto un figlio giovanissima – FOTO

Tra gli oppositori, invece, ci sarebbero l’ex modella, designer e fotografa Gaby Wagner e il marito, l’avvocato Jean Marie de Gueldre.

“Come è possibile pensare di realizzare un ascensore nel cortile di un palazzo storico, avremo le due corsie tra le finestre della camera da letto” – hanno dichiarato. “É inopportuno intervenire in un contesto tutelato e da tutelare, avremmo non poco disturbo con il sali e scendi dello stesso mezzo”.