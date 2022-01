“Un medico in famiglia”, vi ricordate di Elena? Si è sposata ed ha avuto un figlio giovanissima – FOTO

Vi ricordate Elena di Un Medico in Famiglia? Era la figlia più piccola di Lele Martini, oggi è una donna adulta, è sposata e ha avuto un bambino

Elena era una delle figlie più piccole di Lele Martini in Un Medico in Famiglia. Lei è stata concepita durante una delle prime stagioni della fiction, quando la sorella della moglie scomparsa di Lele, è rimasta incinta nel corso della loro frequentazione cominciata dopo mille avversità. Purtroppo, nonostante si volessero molto bene, la storia non è andata in porto e del loro amore sono rimasti due splendidi figli: Elena e Bobò.

Elena è diventata ben presto la figlia ribelle di Lele, quella che lo faceva impazzire e che faceva sempre fatica a seguire le regole di casa. L’attrice, Domiziana Giovinazzo, si può dire che sia l’esatto opposto di Elena. Infatti, dopo aver finito il suo lavoro con la fiction, ha cambiato completamente vita.

Si è fidanzata con un ragazzo e ha capito subito che lui sarebbe stato l’amore della sua vita, così ha deciso di sposarlo presto e di mettere su famiglia. Così, a soli vent’anni, Domiziana oggi è una moglie ed una madre.

Sui social condivide sempre momenti di vita quotidiana insieme a suo marito e a suo figlio, e spesso ricorda momenti di quando interpretava Elena: infatti, il giorno del suo matrimonio, è entrata nel ristorante con in sottofondo la sigla della fiction che l’ha resa famosa in tutta Italia.

Domiziana ha più di 100mila followers che la seguono con affetto: tantissime persone che non dimenticheranno mai le emozioni che ha regalato nel corso degli anni.