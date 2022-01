Sanremo 2022, chi è Aka7even: età, carriera e profili social del concorrente

Aka7even, tutto quello che sappiamo sul giovanissimo cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2022: età, carriera e vita privata.

In previsione del Festival di Sanremo 2022 è arrivato il momento di scoprire qualcosa di più sui concorrenti in gara. Quest’anno, infatti, oltre ai grandi big già conosciuti al pubblico c’è una vasta rappresentanza di artisti dalle note più giovanili. Uno di questi è Aka7even, e oggi vi raccontiamo cosa sappiamo di lui.

Aka7even: vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. (@aka_7even_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Pomeriggio 5”, sganciata la bomba in studio: “Mi ha tradita!”. La reazione della D’Urso

Aka7even è il nome d’arte di Luca Marzano, ventunenne nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre del 2000. Della sua vita privata sappiamo poche cose, ma il giovane cantante è comunque uno dei preferiti del pubblico più giovane del nostro paese. Sappiamo che Luca è nato in una famiglia numerosa e ha quattro fratelli, che hanno seriamente temuto di perderlo quando nel 2008 il ragazzo è finito in coma in seguito ad un incidente. Quando si è risvegliato, dopo pochi giorni, Aka ha capito di voler dedicare la sua vita alla musica, e così ha fatto.

Nel 2017 Luca è stato concorrente di X-Factor Italia, presentandosi ai provini con il suo nome di battesimo e suonando una cover di “When I was your man” di Bruno Mars. Già così riuscì a conquistarsi l’affetto di gran parte del pubblico, ma purtroppo non andò oltre i bootcamp. Dopo l’esperienza decise di creare per sé un nome d’arte: Aka7even, con il quale piano piano ha accumulato un successo dopo l’altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Paolo Bonolis snobbato in diretta tv: il gesto del concorrente è clamoroso

Dopo il successo ad Amici 2020, al quale ha partecipato, Aka7even non si è più fermato, e oggi conta una fan base sfegatata e oltre 18 mila followers su Instagram. La sua partecipazione al Festival di Sanremo ha sorpreso tutti come un fulmine a ciel sereno, ma non vediamo l’ora di ascoltare il brano che l’autore ha costruito apposta per il Festival più importante d’Italia: “Perfetta Così”.