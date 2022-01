Questa mattina a Sassuolo (Modena) un ragazzo di soli 16 anni è morto dopo essersi scontrato con il suo scooter contro un camion ad un incrocio.

Una giovane vita spezzata nel fiore degli anni in un incidente stradale. Questo quanto accaduto questa mattina a Sassuolo (Modena), dove un ragazzo di soli 16 anni è deceduto in uno scontro tra il suo scooter ed un camion all’altezza di un incrocio. Purtroppo quando l’equipe medica del 118 è intervenuta sul posto per l’adolescente non c’era più nulla da fare. Il compito di ricostruire la dinamica dello schianto è affidato alla Polizia Locale di Sassuolo.

Sassuolo, scontro tra scooter e camion ad un incrocio: spezzata la vita di un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni, di cui non si conosce l’identità, ha perso la vita questa mattina, giovedì 27 gennaio, in un terribile incidente stradale a Sassuolo, in provincia di Modena.

Secondo le prime informazioni, come riportano i colleghi di Modena Today, il 16enne stava percorrendo via Ancona a bordo del suo scooter, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del ciclomotore, poi entrato in collisione con un camion che procedeva nell’opposto senso di marcia.

Dopo lo schianto, sul posto, all’altezza dell’incrocio con via Staffette Partigiane, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e di un’automedica. I soccorritori hanno provato a rianimare la vittima, ma ogni tentativo non ha avuto successo, e si sono arresi dichiarandone il decesso.

Insieme al 118 sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del comune in provincia di Modena. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dello scontro e ad eventuali responsabilità. Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge, scrivono i colleghi della redazione di Modena Today, il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico.

