La famosa showgirl italiana Simona Ventura ha voluto scrivere un messaggio di addio sui social ad una persona molto importante…

Simona Ventura ha esordito nel mondo dello spettacolo e della televisione durante la metà degli anni ’80, partecipando a diversi giochi e a svariati quiz.

Successivamente ha avuto alcune esperienze come valletta e come giornalista sportiva praticante, per poi specializzarsi nel ruolo di conduttrice: oggi la nota cinquantaseienne è uno dei principali volti di Sky Italia, Mediaset e Rai.

Oltre ad essere molto conosciuta in questo campo, la Ventura è anche super seguita sui social network: il suo account Instagram conta più di 1,7 milioni di followers.

Simona ha da poco pubblicato una story sul suo profilo, che ha toccato migliaia e migliaia di italiani: si tratta di un messaggio speciale, per dire addio ad una persona che, con la sua scomparsa, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti i tifosi.

Simona Ventura colpita da un grave lutto: il messaggio che racchiude tutto il suo dolore…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benedetta Parodi in dolce compagnia, romantiche effusioni emozionano i fan: amore vero – FOTO

Il 22 gennaio 2021 è venuto a mancare il famoso allenatore di calcio, dirigente sportivo e commentatore televisivo italiano Giovanni Di Marzio, detto Gianni: una perdita terribile, che ha colpito tutta Italia.

Simona Ventura ha conosciuto l’ex direttore sportivo durante i suoi anni di successo nel mondo del calcio e, qualche giorno fa, ha voluto condividere una IG story in sua memoria, taggando anche suo figlio Gianluca Di Marzio.

Nel contenuto si vede una foto di Gianni, accompagnata da un breve messaggio di addio: “Il mondo del calcio, quello a cui siamo legati da valori profondi, ti deve moltissimo“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Non volevamo questo”, Flavio Insinna costretto a bloccare tutto. Il programma non può proseguire

Ad annunciare la sua morte è stato proprio il figlio, giornalista sportivo e noto volto televisivo di Sky Sport: Giovanni si è spento all’età di 82 anni.