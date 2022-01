Ditonellapiaga, tutto quello che sappiamo sulla cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Donatella Rettore: età, carriera e vita privata.

Il repertorio del Festival di Sanremo 2022 si prospetta essere uno dei migliori mai sentiti. Quest’anno oltre ai tradizionali cantanti super famosi in Italia avremo l’opportunità di conoscere artisti più giovani e moderni, come Margherita Carducci. Ditonellapiaga, questo il suo nome d’arte, duetterà con Donatella Rettore fino alla sera del 5 febbraio! Ecco cosa sappiamo sulla giovane artista.

Ditonellapiaga: carriera e vita privata

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, ha 24 anni e tra pochi giorni salirà sul palco dell’Ariston con Donatella Rettore. L’artista è nata a Roma, patria di grandi artisti, e sembra avere le idee molto chiare sulle sue aspettative future. Sebbene sia ancora acerba dal punto di vista musicale, Margherita ha avuto la furbizia di affiancarsi a due grandi big della musica nostrana: Donatella Rettore, appunto, e Ornella Vanoni.

Il suo profilo artistico viene descritto come “eclettico e molto versatile”, e Margherita è sicuramente un’ottima cantante e compositrice, con eccellenti doti canore sia in sonorità elettroniche sia in quelle morbide e armoniche. Lo scorso aprile l’artista ha pubblicato il suo primo EP “Morsi”, seguito dal singolo “Non ti perdo mai”, scritto in collaborazione con Fulminacci. “Ha veramente saputo leggere la mia anima e capire che cosa avevo bisogno di dire in quel momento, quando non riuscivo a trovare le parole giuste” ha spiegato a proposito del brano Margherita.

La giovane ha conquistato la giuria di Sanremo, dimostrando di saper sempre toccare le note necessarie per aggiudicarsi l’attenzione del pubblico. Nel 2022 Ditonellapiaga pubblicherà il suo primo album, “Camouflage”, con BMG.